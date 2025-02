Azione celebra il congresso provinciale per i delegati nazionali a Corato

La famiglia di Azione si arricchisce di un valente dirigente e celebra il congresso della provincia di Bari a Corato.Rocco Pignataro, già Parlamentare e Consigliere comunale, ha assunto il ruolo di responsabile Enti Locali e Coordinatore della Segreteria provinciale di Bari. La sua competenza, riferisce Ruggiero Mennea commissario regionale di Azione, contribuirà alla crescita del nostro partito e con la sua grande esperienza sarà da guida e di esempio per i tantissimi giovani che hanno aderito al progetto di Azione con grande entusiasmo.Il congresso dell'Assemblea degli iscritti della provincia di Bari per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale si terrà il giorno 15 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 a Corato alla Via Giappone n.40.Piu' che a contare le tessere il congresso servirà a tracciare una linea politica, un percorso che Azione intende intraprendere in tutta la provincia di Bari.A cominciare, ovviamente dalle Regionali del prossimo autunno, l'appuntamento elettorale più atteso dell'anno che ha visto gia avviare un dibattito interno per stabilire le alleanze da definire.