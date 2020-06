Con il lockdown diminuisce la criminalità, reati in calo del 31%

I dati dei Carabinieri: in calo i furti in appartamento, in diminuzione anche quelli d'auto

Bari e Bat: l'andamento della delittuosità riferita ai principali reati

Il lockdown ha mandato in quarantena anche ladri e criminali. In occasione della festa per i, idivulgano alcuni dati sull'andamento delle delittuosità in provincia di Bari ed in quella di Barletta, Andria e Trani.Il periodo appena passato ha fatto registrare, rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno, una complessiva diminuzione dei delitti in genere, pari al. In particolare, isono diminuiti del, quelli indelledel. Questa diminuzione è legata anche al fatto che ogni movimento di persone era considerato straordinario.Pertanto quasi tutti coloro che sono stati trovati al di fuori delle abitazioni sono stati controllati,. Le prescrizioni imposte a livello nazionale sulla libertà dei movimenti hanno quindi impedito anche ai malintenzionati di muoversi liberamente.