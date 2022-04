Clan di Cosola, in esecuzione 5 ordinanze di custodia cautelare

È in corso dalle prime luci dell'alba di mercoledì 20 aprile un'operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari. I militari dell'Arma, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 indagati per i reati di lesioni gravissime e permanenti e detenzione di armi, aggravati dall'aver agito con modalità e per finalità mafiose.Ulteriori novità saranno rese note nel corso della mattinata.