Nuova Umanità: «Corato è allo sbando»

«Le notizie di cronaca degli ultimi giorni (accoltellamento, incendi e furti di autovetture, aggressioni) fotografano lo "stato di salute" della nostra città, ostaggio di bande criminali libere di agire in un territorio in cui manca un presidio h24 delle forze dell'ordine». È quanto sostenuto dai responsabili del movimento politico«Nel prossimo consiglio comunale, convocato per lunedì 10 ottobre, chiederemo al Sindaco di intervenire con forza e di far sentire la voce di un'intera città, coinvolgendo Prefettura e Questura di Bari, organi di governo che possono disporre il potenziamento del Commissariato di Polizia e della Stazione dei Carabinieri, assegnando uomini e mezzi» hanno aggiunto.«I dati relativi alle denunce presentate fanno riflettere e basterebbero per giustificare il potenziamento. Bisogna agire al più presto per restituire dignità e libertà ad una città laboriosa, che chiede solo di essere ascoltata ed apprezzata per i suoi pregi e per la sua bellezza».