Il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 4 posti di "𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 - 𝐜𝐚𝐭. 𝐂", si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 9, su turno unico.

Il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 4 posti di "𝐈𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨-𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 - 𝐜𝐚𝐭. 𝐂" si svolgerà il 27 aprile 2022 in due turni: a partire dalle ore 12 per i candidati nell'ordine alfabetico compreso da Abbasciano Raffaella a Lopopolo Maurizio e dalle ore 15 per i candidati da da Lops Aldo a Zuppa Cristina.

Il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di "𝐈𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 - 𝐜𝐚𝐭. 𝐃" si snoderà su turno unico il 28 aprile 2022 alle ore 9.

Il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di "𝐈𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 - 𝐆𝐞𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚 - 𝐜𝐚𝐭. 𝐂" avrà luogo il 28 aprile 2002 alle ore 12, su turno unico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di "𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚 - 𝐜𝐚𝐭. 𝐃" è in programma il 28 aprile 2022 alle ore 15, su turno unico.

sito istituzionale del Comune di Corato a questo link. Tutte le informazioni sullo svolgimento delle prove concorsuali sono disponibili sul

Sono stati resi noti in queste ore i giorni e gli orari di convocazione per lo svolgimento delle prove preselettive di alcuni concorsi indetti dal Comune di Corato, che si terranno tutte all'interno del PalaLosito di via don David Albertario, 64.L'impianto sportivo sarà dedicato alle prove nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile.