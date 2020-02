Concorsi fotografici di carnevale, nuove categorie e più premi

Primo classificato: Premio Pro Loco Quadratum pari a € 100,00 in denaro

Premio: Premio Miani

Premio: "La Locanda du Baron" , cena per due persone

Premio: Buono di 100 stampe + poster presso Studio Ferrara

Premio: Maglia brandizzata BellavitainPuglia.it e ilMatrimonioinPuglia.it

Premio: Maglia brandizzata BellavitainPuglia.it e ilMatrimonioinPuglia.it

Premio: Maglia brandizzata BellavitainPuglia.it e ilMatrimonioinPuglia.it

Best foto del Carnevale Coratino – soggiorno presso Fabula Maison a Monopoli, bellavitainpuglia.it

Miglior street photography - cavalletto treppiede per smartphone

Miglior food photography – Buono omaggio cena per due persone presso "La Locanda du Baron"

Miglior bianconero – Menù completo presso Kemada Bistrot a Bari, by bellavitainpuglia.it

Premio fotografia dell'anno – menù panzerotto da Bernardo a Castellana Grotte, by bellavitainpuglia.it

Miglior ritratto – Buono omaggio Aperitivo per due persone presso Caffetteria Cafelatte.

Sono stati indetti da poco ma l'entusiastica partecipazione e accoglienza dei due contest fotografici di Carnevale indetti dalla Pro Loco Quadratum ha portato gli organizzatori ad ampliare il bando inserendo nuove categorie di concorso e premi in palio.Si rinnovano infatti, anche in occasione di questo 41° Carnevale Coratino, il Concorso Fotografico "Carnevale a Corato", giunto alla sua 23^ edizione, e il contest Instagram con l'hashtag #CarnevaleCoratino per raccontare l'allegria del carnevale attraverso l'obiettivo fotografico.Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Le iscrizioni e la consegna delle foto dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 12 marzo 2020 presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile, 41.È consentito consegnare da 3 a 5 foto scattate con macchina fotografica Reflex, in formato cartaceo dalle dimensioni (20x30) apposte su un cartoncino Bianco o colorato (30x40) oltre al formato digitale da inviare a carnevalecoratino@prolococorato.it indicando i dati dell'artista e il titolo della foto. Si prega di inviare una mail per ogni foto oppure una mail unica con wetrasnsfer. Sul retro della foto va indicato il titolo, il nome dell'autore e l'anno. Le foto dovranno essere consegnate senza Copy o watermark e dovranno essere stampate su carta fotografica. Sul retro della foto va indicato il titolo, il nome dell'autore e l'anno.Sarà costituita una giuria tecnica scelta dall'organizzazione, il cui giudizio è insindacabile, pertanto l'iscrizione al concorso comporta l'accettazione di tale regolamento. La giuria si riserva il diritto di selezione delle foto e la facoltà di poter assegnare ulteriori premi, oltre a quelli indicati.I premi saranno assegnati nel seguente modo:La Pro Loco si riserva il diritto di utilizzare il materiale consegnato ai fini promozionali del Carnevale Coratino.La competizione si svolge su Instagram e ha l'obiettivo di valorizzare le tradizioni legate al Carnevale Coratino, all'enogastronomia e agli eventi collaterali.Le foto dovranno essere postate nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 01 marzo, utilizzando i seguenti hashtag: #CarnevaleCoratino #UnpliPuglia #WeAreinPuglia #BellavitainPuglia.Se il profilo Instagram è privato, bisognerà modificale le impostazioni della privacy spuntando la voce "pubblico" al fine di consentire la visualizzazione e la valutazione delle immagini da parte della giuria. La giuria si riserva il diritto di selezione.Una giuria tecnica, scelta dall'Associazione Turistica Pro Loco Quadratum, decreterà i vincitori a cui saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi in palio secondo le seguenti categorie: