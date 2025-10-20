Auto rotta
Auto rotta
Cronaca

Corato, dove il vandalismo è uno sport e il Teatro fa da stadio

Dove la cultura si frantuma… insieme ai finestrini

Corato - lunedì 20 ottobre 2025 8.44
Corato, città d'arte, cultura e… vetri infranti. Sì, perché davanti al Teatro Comunale, dove un tempo si celebrava la bellezza della scena, oggi si consuma un altro tipo di spettacolo: quello dei giovani che, armati di pali stradali, sfondano i finestrini delle auto in sosta. Non per rabbia, non per protesta. Per gioco. Perché, si sa, l'adrenalina non si compra, ma si può trovare facilmente tra un cartello divelto e un parabrezza distrutto.

Il copione è semplice: si prende il palo che dovrebbe chiudere l'accesso alla strada (quello che, ironia della sorte, dovrebbe proteggere), lo si brandisce come una lancia olimpica e… si mira al vetro. Applausi. Risate. E magari video su Instagram. E poi via, verso la prossima auto, come in una caccia al tesoro urbana dove il premio è l'eco del vetro che si frantuma.

La domanda sorge spontanea: perché? La risposta è disarmante nella sua semplicità: "Per gioco". Un passatempo come un altro, come le figurine, il calcetto, o il karaoke. Solo che qui il microfono è un palo di ferro e il pubblico è composto da automobilisti increduli e assicuratori disperati.

E va tutto bene. Nessuno si indigna, nessuno interviene. Il Teatro osserva, muto, come un vecchio attore costretto a recitare in una tragedia che non ha scritto. Le auto si parcheggiano con la stessa fiducia con cui si lasciano le chiavi a uno sconosciuto. E i pali? Lì, pronti, come strumenti di una sinfonia urbana stonata.

Ironia a parte, questo "gioco" ha un nome: vandalismo. E come ogni atto vandalico, lascia dietro di sé non solo vetri rotti, ma anche una crepa nel senso civico, nella fiducia reciproca, nella convivenza. Corato merita di meglio. I suoi giovani anche.

Forse è tempo di riscrivere il copione. Magari con una scena in cui il Teatro torna a essere luogo di cultura, e non di distruzione. Dove i pali servono a proteggere, non a colpire. Dove il "gioco" è quello della creatività, non della devastazione.
  • Atti vandalici
Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
20 ottobre 2025 Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
Corato un ponte di fede e speranza per il Venezuela
19 ottobre 2025 Corato un ponte di fede e speranza per il Venezuela
Altri contenuti a tema
Vandalismo verde: danneggiate le piantine della Primavera Fest Vandalismo verde: danneggiate le piantine della Primavera Fest Le segnalazioni dei volontari e cittadini
1 Ancora atti vandalici alla "Little free library" di piazza vittorio Emanuele Attualità Ancora atti vandalici alla "Little free library" di piazza vittorio Emanuele A terra ci sono fogli strappati e parti in legno distrutte
Primavera Fest, piante rubate e installazioni distrutte: Corato non è pronta alla bellezza? Primavera Fest, piante rubate e installazioni distrutte: Corato non è pronta alla bellezza? Nella prima settimana di Festival, si contano migliaia di euro di danni
Uomo in stato di ebbrezza danneggia auto parcheggiata a due passi dal centro e fugge Uomo in stato di ebbrezza danneggia auto parcheggiata a due passi dal centro e fugge L'episodio nella notte tra sabato e domenica
Imbrattata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza di Piazza Almirante Imbrattata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza di Piazza Almirante Il collettivo PTTA: "Contro la violenza sistematica di genere non ci zittirete, non ci cancellerete"
"Nessuno è un'isola", scritte sotto il murales di Daniele Geniale "Nessuno è un'isola", scritte sotto il murales di Daniele Geniale "Noi siamo il problema 167" la scritta che campeggia sotto l'opera di street art
Conferimento rifiuti, vandali svuotano cartoni di spazzatura per strada e sulle auto Conferimento rifiuti, vandali svuotano cartoni di spazzatura per strada e sulle auto L'episodio questa notte in Via Sant'Elia
Vandali in azione, Piazza Vittorio Emanuele già sfregiata: palo dell'illuminazione abbattuto Vandali in azione, Piazza Vittorio Emanuele già sfregiata: palo dell'illuminazione abbattuto Il triste ritrovamento stamani, su segnalazione di alcuni passanti
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete
18 ottobre 2025 Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete
Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo
18 ottobre 2025 Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo
Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»
18 ottobre 2025 Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»
Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
17 ottobre 2025 Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi
17 ottobre 2025 Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi
Adriatica Industriale Virtus Corato, scocca l'ora del debutto casalingo
17 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, scocca l'ora del debutto casalingo
Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali in città: nasce Affixia di CoratoHub
17 ottobre 2025 Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali in città: nasce Affixia di CoratoHub
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.