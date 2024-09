Ancora atti vandalici alla "Little free library" di piazza vittorio Emanuele

3 foto Libreria vandalizzata, settembre 2024

La "", inaugurata solo lo scorso anno in, non ha pace. I fogli dei libri, messi a disposizione gratuitamente dei cittadini, sono stati strappati e gettati a terra nelle vicinanze del piccolo spazio dedicato allo scambio gratuito dei volumi. Segno, quest'ultimo, di una continua persecuzione nei confronti della piccola libreria che nel corso del tempo è stata soggetta a numerosi atti vandalici.Nello specifico il progetto della piccola libreria gratuita era stato inaugurato acon l'obiettivo diattraverso la realizzazione di mini librerie libere sparse ovunque all'interno della città e per garantire la lettura anche a chi è in condizioni economiche non agiate.Ne abbiamo parlato qui https://www.coratoviva.it/notizie/la-little-free-library-inaugurata-in-piazza-vittorio-emanuele/ Corato aveva aderito così all'iniziativa "Little Free Library" nata ined emigrata negli anni in Europa, fino a giungere anche in Italia.La libreria accessibile a tutti si colloca in un'ottica di continuità rispetto ad un progetto avviato già a cura della. L'associazione, infatti, detiene il merito dellIl problema sono i continui atti vandalici che la libreria è costretta a subire. Al momento non ci sono dichiarazioni sull'episodio da parte di chi ha curato la realizzazione del progetto.