SI terrà martedì 27 dicembre, alle ore 9, l'ultima riunione dell'anno del consiglio comunale di Corato. 17 i punti all'ordine del giorno, che sarà aperto da alcune comunicazioni del Sindaco, con ogni probabilità relative agli assetti di Giunta a seguito delle dimissioni dell'assessore al bilancio Adriano Muggeo (link all'articolo) In esame anche le ratifiche di due delibere di Giunta di variazione del bilancio di previsione 2022-2024, il Regolamento comunale Tari, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, l'approvazione dello schema del contratto di servizi di gestione dei rifiuti con la Sanb a decorrere fino al 31 luglio 2035, l'adesione alla centrale unica di committenza presso l'Unione dei comuni Montedoro. Si discuterà anche del Programma comunale per il diritto allo studio per l'anno 2023, questioni inerenti il regolamento edilizio, istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità. In programma anche il dibattito sull'integrazione della convenzione tra il Comune e l'azienda "R.S.A. Srl" per la costruzione di una struttura per anziani.