Conte spiega il DPCM: «Non torneremo alla didattica a distanza»

Bisogna continuare sulla strada della «responsabilità» e della «solidarietà» che ci ha consentito di superare la prima ondata. Inattesa la conferenza stampa del Premier Conte di questo pomeriggio, ma necessaria ad illustrare il Dpcm firmato questa notte e in vigore da domani. Un elenco di nuove misure necessarie «ad affrontare questa nuova fase», ha spiegato Giuseppe Conte da Palazzo Chigi e ispirate ai criteri di «adeguatezza e proporzionalità» alla situazione in atto.«La curva epidemiologica in tutta Europa sta risalendo, lo vediamo negli ultimi giorni – ha evidenziato il Presidente del Consiglio dei Ministri – L'Italia è in una condizione migliore, ma non possiamo abbassare il livello di attenzione. Per questo variamo nuove misure che comporteranno sacrifici, ma osservando queste misure potremo affrontare questa nuova fase.».Resta fermo nel nuovo decreto, ha ricordato Conte, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto «a meno che non ci si ritrovi in condizioni di isolamento continuo», già disposto nel Dpcm dello scorso 7 ottobre. Ma da oggi è necessario «».Anche in casa è perciò necessario «indossare le mascherina con persone fragili o se si ricevono ospiti. Vi invitiamo a. Sonoche potrebbero far sfuggire la situazione di mano. Ovviamente – ha specificato Conte –».Così, il Premier ha passato a rassegna le nuove misure introdotte nella notte. «Bar pasticcerie, ristoranti chiuderanno a mezzanotte. Resteranno chiuse le sale da ballo e discoteche.. Sono sospese anche le gite scolastiche, le rinviamo a tempi migliori. Non saranno consentiti gli sport di contatto come il calcetto il basket, ma proseguiranno gli sport di contatto tra società sportive professionistiche o dilettantistiche che rispettino le misure anti contagio».Resta: «Non c'erano e», ha detto Giuseppe Conte. «Per la scuola abbiamo fatto tanti sacrifici per consentire ai nostri ragazzi di poter tornare a scuola in condizione di sicurezza – ha ricordato il Presidente del Consiglio – Questo perché abbiamo pensato che. Dai riscontri che abbiamo nell'ambito della scuola. Non si crea generalmente nessun focolaio di diffusione del contagio. Però dobbiamo stare attenti a ciò che avviene prima e dopo la scuola».E sui rischi connessi alil Governo continuerà a monitorare la situazione: «perché al di là dei vari sforzi fatti delle amministrazioni e delle aziende private e pubbliche è chiaro che ci siano».