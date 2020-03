Contributo di solidarietà alimentare, per Corato oltre 400mila euro

ENTE POPOLAZIONE QUOTA A QUOTA B CONTRIBUTO SPETTANTE ADELFIA 16.822 89.182,91 47.885,75 137.068,66 ALBEROBELLO 10.654 56.482,86 22.718,85 79.201,71 ALTAMURA 70.667 374.645,63 256.788,14 631.433,77 ANDRIA 99.671 528.412,19 424.842,62 953.254,81 BARI 320.862 1.694.271,16 285.915,37 1.980.186,53 BARLETTA 94.564 501.337,10 350.677,68 852.014,79 BINETTO 2.226 11.801,28 6.925,41 18.726,69 BISCEGLIE 55.251 292.916,72 193.749,11 486.665,82 BITETTO 11.975 63.486,23 33.761,57 97.247,80 BITONTO 54.626 289.603,24 191.239,58 480.842,82 BITRITTO 11.278 59.791,04 24.274,76 84.065,80 CANOSA DI PUGLIA 29.657 157.228,49 122.157,27 279.385,76 CAPURSO 15.598 82.693,80 49.532,15 132.225,95 CASAMASSIMA 19.809 105.018,68 52.588,49 157.607,17 CASSANO DELLE MURGE 14.760 78.251,09 41.940,64 120.191,72 CASTELLANA GROTTE 19.570 103.751,61 44.217,19 147.968,80 CELLAMARE 5.826 30.886,91 17.685,88 48.572,79 CONVERSANO 26.175 138.768,44 63.457,65 202.226,09 CORATO 48.233 255.710,34 161.473,78 417.184,12 GIOIA DEL COLLE 27.573 146.180,03 69.587,80 215.767,82 GIOVINAZZO 20.273 107.478,61 46.262,82 153.741,43 GRAVINA IN PUGLIA 43.816 232.293,33 168.517,58 400.810,91 GRUMO APPULA 12.638 67.001,17 47.763,66 114.764,82 LOCOROTONDO 14.186 75.207,99 34.566,50 109.774,49 MINERVINO MURGE 8.719 46.224,34 32.923,52 79.147,85 MODUGNO 38.203 202.535,65 108.387,21 310.922,86 MOLA DI BARI 25.311 134.187,89 72.988,49 207.176,38 MOLFETTA 59.291 314.335,03 136.475,91 450.810,95 MONOPOLI 48.822 258.832,96 128.159,80 386.992,76 NOCI 19.045 100.968,29 50.513,16 151.481,45 NOICATTARO 26.322 139.547,77 68.934,93 208.482,70 PALO DEL COLLE 21.298 112.912,71 75.218,11 188.130,82 POGGIORSINI 1.472 7.803,90 6.093,96 13.897,86 POLIGNANO A MARE 17.925 95.030,54 45.737,53 140.768,06 PUTIGNANO 26.600 141.021,60 57.875,67 198.897,27 RUTIGLIANO 18.532 98.248,59 63.125,36 161.373,95 RUVO DI PUGLIA 25.280 134.023,54 85.625,40 219.648,94 SAMMICHELE DI BARI 6.336 33.590,71 13.067,09 46.657,80 SANNICANDRO DI BARI 9.883 52.395,36 35.296,55 87.691,91 SANTERAMO IN COLLE 26.439 140.168,05 92.200,52 232.368,57 SPINAZZOLA 6.365 33.744,46 19.798,69 53.543,15 TERLIZZI 26.883 142.521,95 89.712,24 232.234,19 TORITTO 8.226 43.610,67 29.004,10 72.614,76 TRANI 55.851 296.097,65 183.896,55 479.994,20 TRIGGIANO 27.175 144.070,00 72.753,96 216.823,97 TURI 13.038 69.121,79 33.149,27 102.271,06 VALENZANO 17.823 94.489,78 41.390,96 135.880,74

Una somma di oltre 400 mila euro in arrivo per il Comune di Corato per far fronte alle necessità alimentari della popolazione. Nella serata di ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato lo stanziamento per i Comuni di 400 milioni di euro. Una cifra da utilizzare per il cosiddetto "contributo di solidarietà alimentare" ossia per le esigenze determinate dalla difficoltà ad approvvigionarsi di beni di prima necessità da parte delle famiglie che hanno subito un calo drastico del reddito.La bozza di ripartizione è stata inviata ai componenti della conferenza stato regioni dal presidente Bonaccini e pertanto potrebbe essere passibile di alcune variazioni. La tabella è tuttavia utile per capire quanto meno l'ordine di grandezza dei contributi che arriveranno dallo Stato ai Comuni.Spetterà ai servizi sociali dei Comuni stilare un elenco di beneficiari e la determinazione del contributo.Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi da destinarsi ai comuni dell'area del barese.