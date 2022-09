Convegno pastorale Diocesano in ottobre, tutti i dettagli

Monsignor Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha annunciato le date di svolgimento del Convegno pastorale diocesano 2022. Gli appuntamenti sono previsti nei giorni 17, 20 e 22 ottobre.«Carissime e Carissimi, stiamo vivendo il tempo del riavvio delle attività in sintonia con la priorità del terzo anno dei nostri Orientamenti pastorali,, e con le prospettive per il secondo anno del cammino sinodale delle Chiese in Italia,» ha scritto D'Ascenzo.«Con ilapriamo il percorso del nuovo anno pastorale sollecitati dal prezioso contributo di, vescovo di Modena-Nonantola, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e referente del cammino sinodale delle Chiesa in Italia.È una occasione particolare di confronto in stile sinodale secondo ilche ci consente, attraverso l'ascolto reciproco, di intercettare quanto lo Spirito Santo ci chiede per l'anno pastorale che iniziamo».Il programma del Convegno si apriràdalle ore 19 alle 21 nella Basilica di San Giuseppe a Bisceglie con l'intervento di Monsignor Erio Castellucci.alle ore 19:30, nella Concattedrale di Barletta, è prevista una celebrazione eucaristica nella Festa della Chiesa Diocesana., dalle ore 16:30 alle 20 nelle parrocchie Angeli Custodi, San Magno e Spirito Santo di Trani, si terrà una conversazione spirituale in gruppi sulla domanda di fondo comune: "Come possiamo essere Chiesa che ha il sapore della casa di Betania e casa che ha il profumo di Chiesa in uscita?" I gruppi si articoleranno secondo tre possibilità. Gruppi del "cantiere degli Organismi di partecipazione ecclesiale: comunione e servizio" con destinatari membri o candidati membri degli organismi di partecipazione ecclesiale, operatori pastorali; gruppi del "cantiere della strada e del villaggio: testimonianza e cura" con destinatari operatori della Caritas, della comunicazione, della scuola, della cultura, del mondo del lavoro, della pace e della salvaguardia del creato e degli altri "mondi"; gruppi del "cantiere delle diaconie e della formazione spirituale: relazione e custodia" con destinatari operatori dell'annuncio, ministri istituiti, operatori della pastorale vocazionale e della formazione.Per l'inserimento nei gruppi è necessario iscriversi con ladisponibile sul sito dell'Arcidiocesi.«Come si evince dal nome del primo cantiere, il Convegno è anche un momento qualificante per ascoltarci sul tema del servizio negli organismi di partecipazione ecclesiale» ha aggiunto l'Arcivescovo. «Nei prossimi giorni saranno divulgati i nuovi. In datasono indette, inoltre, in tutte le parrocchie le votazioni dei "membri eletti designati dalla comunità" nel consiglio pastorale parrocchiale, avviando in tal modo la procedura per la composizione dei nuovi consigli.È premura dei presbiteri in servizio pastorale nelle comunità favorire in ogni modo la partecipazione al Convegno e dare a tutti la possibilità di "sentirsi e vivere come popolo di Dio" della nostra Chiesa diocesana» ha concluso Monsignor D'Ascenzo.