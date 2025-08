"Aperitivo tra gli Ulivi": a Corato la passione unisce sport, cibo e solidarietà

L'Azienda Agricola Lamacupa ha trasformato il suo oliveto in un salotto a cielo aperto per la quarta edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi", un evento che ha saputo unire le eccellenze del territorio pugliese a un messaggio di passione e impegno. Svoltosi lo scorso 1° agosto, l'appuntamento ha visto la partecipazione straordinaria del campione Roberto Donadoni, la cui presenza ha arricchito la serata, l'ospite d'onore ha affascinato il pubblico con le sue parole, creando un forte parallelismo tra la sua esperienza nel calcio e la filosofia dell'azienda. "Nello sport, nella vita e nel lavoro," ha dichiarato, "non si possono raggiungere gli obiettivi senza passione e sacrificio, proprio come avviene qui all'Azienda Agricola Lamacupa." Una testimonianza che ha reso omaggio al lavoro instancabile dei titolari Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi che hanno curato l'evento davvero in maniera encomiabile.La serata è stata anche l'occasione per consolidare il legame tra istituzioni e realtà imprenditoriali. "Non abbiamo il mare – ha detto con ironia Luigi Malcangi – ma abbiamo la capacità come imprese di attrarre, con eventi di questo genere, un turismo nuovo e questo lo si può fare solo se c'è la giusta sinergia con l'amministrazione pubblica così come avviene a Corato". Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha consegnato a Donadoni una targa ricordo e ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per "saldare il rapporto fra la comunità e le tradizioni".Nell'ambito del talk, condotto dal giornalista Matteo Schinaia, è stato ricordato un altro momento cruciale: la conferenza stampa del 31 luglio, dove il dott. Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia, aveva presentato la recente legge regionale sull' "Olio Turismo", un tema particolarmente caro all'Azienda Lamacupa, che ha intrapreso da tempo questa strada per valorizzare il territorio e la cultura dell'olio a conferma della necessità di intraprendere strade nuove.Il pubblico ha apprezzato molto il clima amichevole e disteso, deliziato dalle creazioni culinarie di chef d'eccezione, Giovanni Vitale e Alessandro Salvemini, dall'ottimo cibo e dalle specialità di partner come il Pastificio Granoro e il Caseificio Maldera. Il tutto accompagnato dalla buona musica del trio formato da Savio Vurchio, Serena Tesoro e Gianni Binetti al sax.L'evento ha avuto anche un importante risvolto sociale, il lancio, in collaborazione con l'associazione "Il giardino di Gloria" del progetto "Benessere in Movimento", che coinvolgerà ragazzi con disabilità in percorsi sensoriali, l'iniziativa, nata dalla collaborazione con la Presidente Mariastella Bonaventura, dimostra l'impegno dell'Azienda Agricola Lamacupa nel coniugare la cultura dell'olio con l'inclusione sociale, anche grazie alla collaborazione di partner locali come l'associazione Gran Football: "Abbiamo messo volentieri a disposizione del progetto – ha detto il Presidente Leonardo Mazzone – la nostra struttura, perché crediamo fortemente nella collaborazione associativa perché ognuno può e deve fare la sua parte a favore dei fragili".L'appuntamento ora è già rinnovato per la V edizione, l'Azienda Agricola Lamacupa già la preannuncia ricca di nuove e liete sorprese per il pubblico: se le premesse sono quelle di questa edizione, c'è da stare certi che lo sarà.