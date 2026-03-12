Campagna
Campagna
Territorio

Corato porta a Trieste la “Rivoluzione Coratina”: a "Olio Capitale" cambia il racconto dell’olio

La fiera si svolgerà dal 13 al 15 marzo

Corato - giovedì 12 marzo 2026 13.36
La Coratina non è soltanto un olio. È un carattere, un paesaggio, una storia che attraversa generazioni. Con questa consapevolezza la città di Corato arriva alla fiera Olio Capitale, la principale manifestazione italiana dedicata agli oli extravergine di qualità, in programma a Trieste dal 13 al 15 marzo 2026. Allo stand 28 bis L5L6, Corato presenta "Rivoluzione Coratina: com'è cambiato il modo di raccontare l'olio", un programma di incontri, degustazioni e momenti di confronto che mette al centro la cultivar simbolo del territorio e il nuovo modo di promuoverla: non solo prodotto agricolo, ma esperienza culturale, gastronomica e turistica.

Olio Capitale, giunta alla sua diciottesima edizione, rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore, punto di incontro per produttori, operatori e appassionati provenienti da tutte le regioni olivicole italiane e dall'estero. In questo contesto Corato porta il racconto di una filiera che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi, puntando sulla qualità, sulla comunicazione e su una nuova narrazione del territorio.

Il programma prende il via venerdì mattina con i saluti istituzionali e l'apertura dei lavori in fiera. Subito dopo, il pubblico sarà accompagnato in un racconto dedicato al valore del tempo nell'olio extravergine, attraverso l'intervento di Mariolina Randolfi. A metà giornata spazio alla cucina, con lo show cooking "Rivoluzione in dispensa: da condimento a ingrediente", che vede protagonisti gli chef Cataldo Tandoi e Michele Aucelli, impegnati a mostrare come l'olio evo possa diventare elemento centrale nella preparazione dei piatti.

Il pomeriggio prosegue con un approfondimento dedicato al rapporto tra qualità e comunicazione: "Il primo assaggio è con gli occhi", incontro che affronta il tema del packaging come strumento di racconto dell'olio e del territorio. Al tavolo di confronto partecipano rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, tra cui il vicesindaco di Corato Beniamino Marcone, l'assessora allo sviluppo economico Concetta Bucci, i rappresentanti di Terre di Coratina e dell'associazione Città dell'Olio.

La giornata si conclude con l'"Aperitivo sotto l'albero di Corato", momento di incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, con la partecipazione del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dei rappresentanti del mondo olivicolo nazionale.

Sabato 14 marzo il focus si sposta sul legame tra olio, turismo e sviluppo territoriale. L'incontro "Corato Cultivar Bellezza: olio, turismo e sviluppo" approfondisce il percorso avviato dal Comune per valorizzare la Coratina attraverso il brand territoriale che unisce paesaggio, cultura e promozione turistica. Subito dopo si terrà il talk "L'olio nel tempo: storia, innovazione e prospettive future", dedicato all'evoluzione del settore e alle nuove sfide della produzione.

La giornata prosegue con la degustazione "Coratina: il carattere dell'olio", un percorso sensoriale guidato da esperti e chef, e con la proiezione del cortometraggio "Abulivia" di Michele Pinto e Francesco Tammacco, seguito da un percorso degustativo che mette in dialogo olio e cioccolato.

Domenica 15 marzo la chiusura è dedicata al tema dell'olioturismo. Il talk "Olio è turismo: oltre la bottiglia c'è la bellezza di un territorio e di una comunità" affronta il ruolo dell'olio come motore di sviluppo locale e attrattore turistico, mettendo in relazione produzione, paesaggio e cultura.

«La partecipazione del Comune di Corato a Olio Capitale di Trieste rappresenta un appuntamento importante per promuovere a livello nazionale l'identità olivicola del nostro territorio e il lavoro delle aziende locali – sottolinea il sindaco Corrado De Benedittis –. Portiamo in questa prestigiosa vetrina la qualità della nostra cultivar Coratina, simbolo di una tradizione produttiva che da generazioni caratterizza la nostra comunità e che oggi continua a distinguersi per eccellenza e autenticità. La presenza a Olio Capitale si inserisce nel percorso di valorizzazione che stiamo portando avanti attraverso il brand territoriale "Corato Cultivar Bellezza", un progetto che mette al centro la Coratina come espressione della cultura, del paesaggio e della storia della nostra città».

«Il Comune di Corato conferma la sua presenza strategica a Olio Capitale– aggiunge l'assessora allo Sviluppo economico Concetta Bucci – come parte di un lavoro costante di promozione della nostra cultivar. Non è solo una partecipazione fieristica, ma il consolidamento di un legame con Trieste e con il mercato internazionale dell'olio di qualità. Lo scorso anno abbiamo voluto lasciare un segno concreto di questo rapporto piantando un ulivo di cultivar Coratina davanti all'ingresso della fiera, simbolo delle nostre radici e della nostra identità. Oggi portiamo in vetrina non soltanto il nostro olio, ma una visione che unisce produzione agricola, cultura e bellezza, offrendo alle aziende del territorio nuove opportunità di crescita».

A Trieste, dunque, Corato porta molto più di una bottiglia di extravergine: porta il racconto di una comunità che ha fatto della Coratina il proprio segno distintivo e il punto di partenza per una nuova idea di territorio.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • olio
«La mafia si può sconfiggere»: Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino
12 marzo 2026 «La mafia si può sconfiggere»: Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino
Virtus, ultima al Palalosito prima dei play - off: arriva Apricena
12 marzo 2026 Virtus, ultima al Palalosito prima dei play - off: arriva Apricena
Altri contenuti a tema
Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli Attualità Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli Ora necessario dare stabilità all’intera filiera olivicola-olearia
"Aperitivo tra gli Ulivi": a Corato la passione unisce sport, cibo e solidarietà Eventi "Aperitivo tra gli Ulivi": a Corato la passione unisce sport, cibo e solidarietà Il campione Roberto Donadoni e il sindaco De Benedittis celebrano l'eccellenza dell'azienda agricola Lamacupa. Al centro dell'evento, la legge sull' Olio Turismo e l'impegno per il sociale  
Gusto e tradizione con Granoro alla IV edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi" Speciale Gusto e tradizione con Granoro alla IV edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi" L'appuntamento di venerdì 1° agosto presso l'Azienda Agricola Lamacupa
Una pianta di coratina a Olio Capitale il punto di riferimento di produttori di olio extravergine di oliva Eventi Una pianta di coratina a Olio Capitale il punto di riferimento di produttori di olio extravergine di oliva Comune di Corato e Terre di Coratina presenti all'evento con uno stand
La Puglia olivicola si mobilita con piattaforma anti xylella La Puglia olivicola si mobilita con piattaforma anti xylella A Bari, nell’ambito di EVOLIO
Il Comune di Corato invita i produttori locali alla 17ª edizione di Olio Capitale Il Comune di Corato invita i produttori locali alla 17ª edizione di Olio Capitale Un’opportunità per le piccole e medie imprese
Torna “Trieste Olio Capitale 2025” Eventi Torna “Trieste Olio Capitale 2025” La kermesse è esclusivamente incentrata sull'olio EVO e i prodotti da esso derivati
A Corato torna "Coratina in festa": il programma dell'evento dedicato all'olio EVO Eventi A Corato torna "Coratina in festa": il programma dell'evento dedicato all'olio EVO Tre giorni tra degustazioni, masterclass e convegni: il via domani
Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria dell'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani "
12 marzo 2026 Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria dell'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani"
Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città
11 marzo 2026 Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città
Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
11 marzo 2026 Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
11 marzo 2026 Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
11 marzo 2026 AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
11 marzo 2026 A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
11 marzo 2026 Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
11 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.