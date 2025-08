Gusto e tradizione con Granoro alla IV edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi"

Torna l'appuntamento con "Aperitivo tra gli Ulivi", giunto alla sua quarta edizione, e con esso ritorna anche la partecipazione del Pastificio Granoro, protagonista di una serata che celebra la Puglia più autentica: quella che profuma di grano maturo, di ulivi secolari, di terra viva e generosa.Nato da un'idea di Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa, l'evento si svolgerà venerdì 1° agosto a partire dalle ore 19:00, nel suggestivo uliveto di famiglia, a due passi da Corato. Un luogo dove ogni pietra, ogni pianta e ogni respiro raccontano il legame profondo con la propria terra.Granoro, Pastificio simbolo della tradizione pugliese, rinnova la propria partecipazione a questa iniziativa, portando con sé non solo il gusto, ma anche l'identità di un territorio ricco di storia, cultura e passione.Tema dell'edizione 2025 è "L'Olio tra Sport e Benessere", un omaggio all'olio extravergine d'oliva, tesoro del Mediterraneo e cardine della dieta pugliese, celebrato come alimento-simbolo di uno stile di vita sano ed equilibrato.A condurre la serata sarà il giornalista Matteo Schinaia, che guiderà un talk arricchito da voci d'eccellenza: la biologa nutrizionista Dott.ssa Nunzia Tiziana Cipriani, il campione del calcio italiano Roberto Donadoni, e l'assaggiatore esperto Alfredo Marasciulo, Capo Panel, che svelerà i segreti per riconoscere un olio di qualità.Granoro parteciperà alla serata con uno speciale show-cooking, proporrà primi piatti con prodotti della linea Dedicato, tutti coltivati in Puglia, come la Pasta di filiera 100% pugliese. Un progetto, attivo dal 2012, che coinvolge direttamente gli agricoltori locali e rafforza il legame tra prodotto e territorio.Un'iniziativa che unisce gusto, benessere e solidarietà.Granoro con la sua partecipazione aderisce con entusiasmo allo scopo benefico della serata voluto dalla Azienda Agricola Lamacupa che devolverà parte del ricavato della serata all'associazione "Il Giardino di Gloria" per sostenere il progetto "Benessere in Movimento", dedicato alla realizzazione di percorsi sensoriali per ragazzi con disabilità, tra cui attività di yoga tra gli ulivi, laboratori sull'olio EVO e sessioni di psicomotricità, in collaborazione con realtà locali come Wellness Corato e Gran Football."Aperitivo tra gli Ulivi" è un viaggio nei sapori, nei valori e nell'anima della Puglia e con Granoro, ogni piatto racconta i profumi della nostra terra.