Corato celebra l'Europa con un evento dedicato alle scuole primarie

La sezione locale del Movimento Federalista Europeo conclude le celebrazioni per la "Festa dell'Europa" coinvolgendo i più piccoli in un progetto sulla conoscenza dell'Unione Europea

Si svolgera' presso l'auditorium dell'Istituto comprensivo "Cifarelli – Santarella - Battisti" di Corato, la giornata conclusiva della prima edizione del progetto "L'Europa in un libro per le Scuole primarie".L'iniziativa, organizzata dalla sezione "Antonio Megalizzi" del Movimento Federalista Europeo in collaborazione con il Centro "Europe Direct Puglia" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e la Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, rappresenta il culmine di una serie di eventi dedicati all'Unione Europea che hanno animato la città di Corato per tutto il mese di aprile e maggio.Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariagrazia Campione, della Segretaria di M.F.E. Puglia Dott.ssa Simona Ciullo, della Presidente della Fondazione Vincenzo Casillo Dott.ssa Cardenia Casillo, dell'Amministratrice del Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l. Dott.ssa Marina Mastromauro e di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, interverranno Valeria Di Comite, Professoressa Ordinaria di "Diritto dell'Unione Europea" presso l'Università degli Studi di Bari e Responsabile Scientifica del Centro "Europe Direct Puglia", e Alessandro Massafra, giovane pugliese formatosi grazie al progetto "Ambasciatori" della Fondazione "Antonio Megalizzi" di Trento.Circa 130 alunni della Scuola primaria "Cifarelli" saranno coivolti , ponendo domande e mostrando i lavori creativi sull'Unione Europea realizzati durante l'anno scolastico.Ispirandosi al kit didattico "Yooki e l'Unione del bosco", distribuito dalla sezione MFE di Corato, i bambini esprimeranno la loro curiosità verso i temi europei.L'evento sara' arricchito da intermezzi musicali curati dalla cantante coratina Mariarita D'Onofrio e dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado "Santarella", guidati dal prof. Vincenzo Barile.L'iniziativa, coordinata da Loredana Cialdella, Segretaria della sezione MFE di Corato, e da Mariarosa Lotito, docente referente del progetto, si inserisce all'interno del "Maggio dei Libri 2025" e del "Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025", sottolineando l'importanza della lettura e della sensibilizzazione sui temi della sostenibilità fin dalla giovane età.L'apertura dell'evento alla cittadinanza testimonia il forte interesse della comunità locale verso le tematiche europee e l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di un futuro condiviso.