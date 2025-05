Il Liceo Oriani celebra la Festa dell’Europa e il titolo di Scuola Ambasciatrice

Il Liceo Oriani, da anni impegnato nell'educazione alla cittadinanza europea, celebra oggi un momento storico per la sua comunità scolastica. In occasione della Festa dell'Europa, alle ore 8.30, nella Agorà F. Tarantini, si terrà un evento di riflessione e condivisione sul significato dell'identità europea.Durante la cerimonia, verrà ufficialmente scoperta la targa che certifica l'istituto come Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, riconoscimento che premia l'impegno dei docenti e degli studenti nella promozione dei principi democratici e della cooperazione internazionale.A seguire, gli alunni delle classi IVA e IVB del Liceo Classico riceveranno l'attestato di Ambasciatori Junior del Parlamento Europeo, un traguardo che li inserisce in un contesto di cittadinanza attiva e partecipazione alle dinamiche europee.L'iniziativa rappresenta un'occasione per riflettere sul futuro dell'Unione Europea e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società basata su solidarietà, rispetto e condivisione. Un momento di grande significato, che conferma il Liceo Oriani come punto di riferimento nella formazione di cittadini europei consapevoli.