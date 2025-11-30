scuole per il Fai
Corato celebra la storia scolastica con le Giornate FAI

Oltre 60 classi Amiche FAI in un'esperienza di educazione tra pari e riscoperta del patrimonio culturale cittadino

Corato - domenica 30 novembre 2025 6.58 Comunicato Stampa
Si è conclusa con entusiasmo la settimana dal 24 al 28 novembre 2025 dedicata all'iniziativa "Giornate FAI delle scuole per le scuole", il grande evento nazionale del FAI dedicato al mondo della scuola che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", scuola capofila del progetto, gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Santarella" e della scuola primaria "Fornelli" in veste di Apprendisti Ciceroni.

Un'esperienza di educazione tra pari nella quale bambini e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado hanno avuto la possibilità di osservare e scoprire, da mercoledì 26 a venerdì 28 novembre, attraverso le spiegazioni dei Ciceroni, opportunamente preparati dai loro docenti, la storia della città attraverso la conoscenza dei due edifici scolastici più antichi, di inizio Novecento, "Fornelli" e "Santarella", collegati attraversando l'anello dell'estramurale e del corso ottocentesco (Stradone).
Gli Apprendisti Ciceroni della Santarella e del Fornelli hanno guidato le classi all'interno dei loro edifici scolastici in un percorso espositivo da loro allestito con documenti e oggetti del passato che raccontano la storia delle loro scuole, mentre gli studenti del Liceo Artistico sono stati impegnati nella descrizione architettonica degli edifici all'esterno, collocandoli nel contesto urbanistico ed anche in un'estemporanea, occasione di libertà espressiva attraverso fogli e matite.

Un'esperienza positiva per le scuole: più di 60 sono le classi di Corato che sono diventate Amiche FAI, gesto di civismo e partecipazione nel perseguire il valore dell'educazione alla cittadinanza, al paesaggio, all'ambiente, dando il loro contributo nella conoscenza e nella tutela dei beni culturali.

L'iniziativa, con il patrocinio morale del Comune di Corato, promossa dalla Delegazione FAI BAT nelle persone dell'ing. Giulia Mastrodonato, capo Delegazione, e della delegata per Corato, prof.ssa Chiara Capozza, è stata resa possibile grazie ai Dirigenti Scolastici prof.ssa Mariagrazia Campione, prof. Savino Gallo e prof.ssa Rosella Lotito e ai docenti della scuola secondaria di primo grado "Santarella, coordinati dalla referente prof.ssa Maria De Benedittis, del Liceo Artistico, coordinati dalla referente del progetto prof.ssa Tiziana Monterisi, e della scuola primaria "Fornelli", coordinati dall'ins. Beatrice Torelli.
