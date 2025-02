CoratoHub e la ProLoco insieme per un turismo di successo: una partnership importante

Una stretta di mano, un accordo siglato con entusiasmo:e laCorato hanno unito le forze per dare un impulso significativo al turismo locale. Questa partnership, che vede entrambe le parti coinvolte con grande passione, rappresenta una svolta per la comunicazione tra la ProLoco e la comunità.Grazie al sistema di post di CoratoHub, ogni evento cittadino e ogni iniziativa della ProLoco saranno valorizzati al massimo, creando un coinvolgimento più ampio e una partecipazione attiva da parte dei cittadini. L'innovativo sistema di alert della piattaforma garantirà una comunicazione puntuale a tutti gli intenti interessati, raggiungendo ogni angolo della città.Questa sinergia tra informazione turistica e piattaforma di comunicazione è un passo fondamentale per CoratoHub, che punta a diventare un sito di riferimento per turisti e residenti. L'obiettivo è offrire un'informazione completa e un'esperienza di acquisto unica, valorizzando i prodotti tipici, l'artigianato locale e le attività commerciali del territorio.Per la prima volta, si assiste a una collaborazione così stretta tra un realtà attive nel locale. Un risultato reso possibile dalla passione e dalla dedizione di, che lavora l con impegno per riportare Corato al centro del turismo e del commercio a km 0. Un'attenzione particolare è rivolta ai millennials, che apprezzano il contatto diretto con i negozianti e i prodotti di vicinato.Questa partnership rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra associazione e privato, un motore di sviluppo per l'intero territorio. Un'opportunità per tutti i commercianti, gli artigiani e le partite IVA di Corato, che vedono non solo nel Borgo, ma nella città come suo insieme un punto di riferimento per la crescita e la valorizzazione delle proprie attività.Siamo convinti che solo attraverso partnership sinergiche come questa si possa mantenere vivo il territorio e offrire un futuro di successo per Corato, da lasciare ai futuri prossimi cittadini.