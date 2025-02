Corato, il futuro del commercio e del turismo locale è già qui: al via la rivoluzione digitale con CoratoHub

I vantaggi di CORATOHUB

Visibilità senza limiti : il tuo negozio sarà sempre a portata di clic, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

: il tuo negozio sarà sempre a portata di clic, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Promozione Locale a livello nazionale : Un palcoscenico esclusivo, con un'elevata rilevanza per i prodotti tipici e l'artigianato locale, che grazie alle sponsorizzate gestite dal network avrà grande risonanza locale e nazionale, aumentando la potenzialità di vendita e portando la città ad un livello superiore.

: Un palcoscenico esclusivo, con un'elevata rilevanza per i prodotti tipici e l'artigianato locale, che grazie alle sponsorizzate gestite dal network avrà grande risonanza locale e nazionale, aumentando la potenzialità di vendita e portando la città ad un livello superiore. Un'unica piattaforma : CoratoHub si propone come punto di riferimento unico per il commercio locale, un luogo di incontro virtuale tra imprese, commercianti, artigiani, professionisti e cittadini.

: CoratoHub si propone come punto di riferimento unico per il commercio locale, un luogo di incontro virtuale tra imprese, commercianti, artigiani, professionisti e cittadini. Strumenti potenti : avrai a disposizione tutti gli strumenti necessari per far crescere il tuo business online e fidelizzare i clienti con premi mensili, novità e offerte.

: avrai a disposizione tutti gli strumenti necessari per far crescere il tuo business online e fidelizzare i clienti con premi mensili, novità e offerte. Sempre in contatto : crea nel tuo HUBSTORE post social coinvolgenti, per comunicare con i tuoi clienti tutte le tue informazioni, dalle offerte alle novità, saranno sempre a portata di mano. Grazie allo strumento utente SEGUI STORE, raggiungerai i tuoi clienti in tempo reale, creando un legame ancora più forte.

: crea nel tuo HUBSTORE post social coinvolgenti, per comunicare con i tuoi clienti tutte le tue informazioni, dalle offerte alle novità, saranno sempre a portata di mano. Grazie allo strumento utente SEGUI STORE, raggiungerai i tuoi clienti in tempo reale, creando un legame ancora più forte. Una comunità forte: uniti, possiamo fare la differenza e portare Corato verso un futuro sempre più connesso e a km 0.

Come partecipare

CORATOHUB: un'occasione imperdibile

Il commercio è in continua evoluzione, e per le attività locali è diventato imprescindibile sintonizzarsi con le nuove dinamiche del mercato. Corato raccoglie questa sfida con un'iniziativa ambiziosa e all'avanguardia: CORATOHUB, il portale di e-commerce cittadino, pronto a sfidare i colossi del commercio online, con la sua piattaforma territoriale e locale.Nato dal progetto indipendente della società HubsNetwork srls, CORATOHUB si propone come collante tra attività locali e nuove generazioni che acquistano online, permettendo ai cittadini di trovare e acquistare sia direttamente dal sito che con ritiro in negozio, accentrando nuovamente l'importanza del legame sul territorio e del negozio di vicinato.CORATOHUB rappresenta una svolta epocale per tutte le attività di Corato, che avranno finalmente la possibilità di avere una vetrina online sempre attiva, raggiungibile da migliaia di potenziali clienti. Un'occasione da non perdere per espandere i propri orizzonti, farsi conoscere da un pubblico più ampio e aumentare le vendite.Aderire a CORATOHUB significa accedere a una serie di vantaggi concreti, pensati appositamente per le esigenze delle attività locali:L'ingresso anticipato al portale è già attivo e disponibile. Se sei interessato, chiedi informazioni via WhatsApp al numero +39 377 386 2030.CORATOHUB rappresenta un'occasione imperdibile per tutte le attività coratine che vogliono crescere, innovare e rimanere competitive sul mercato. Non ci sono più scuse: il futuro del commercio è già qui, e si chiama CORATOHUB.Controlla se la tua attività è già presente cliccando su questo link https://coratohub.it/vetrine , chiedi come attivare il tuo hub e fatti trovare da migliaia di potenziali clienti.Finalmente la nostra amata Corato avrà un'unica vetrina per tutte le partite IVA, un passo decisivo verso il futuro!Insieme, creiamo il futuro del commercio a Corato!Finalmente la nostra amata Corato avrà un'unica vetrina per tutte le partite IVA, un passo decisivo verso il futuro! Insieme, creiamo il futuro del commercio a Corato! Per maggiori informazioni, visita il sito web: coratohub.it