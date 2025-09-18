In crescita il turismo a Corato nei primi sette mesi del 2025

, nei primi sette mesi del 2025. I numeri del periodo gennaio-luglio, evidenziano e confermano un incremento significativo per il turismo in Città. Secondo i dati forniti da PugliaPromozione, gli arrivi totali hanno raggiunto quota 15.196, segnando una crescita del 27,64%, mentre le presenze sono aumentate del 26,51%, toccando il numero di 34.316.Emerge, ancora una volta, un dato fondamentale: Corato si conferma una città fortemente votata al turismo e capace di attrarre sempre più visitatori. L'offerta culturale, la tutela e valorizzazione delle tradizioni, il riconoscimento di Città d'Arte e la qualità dell'accoglienza turistica in cui si inserisce l'attività di promozione, informazione e accoglienza dell'Ufficio Turistico del Comune di Corato, permettono di rafforzare e fare crescere le presenze di turisti in città.L'incremento di arrivi e presenze, confermano la sinergia tra amministrazione comunale, operatori turistici, culturali e commerciali. L'obiettivo è quello di confermare e incrementare l'andamento registrato nei primi 7 mesi dell'anno corrente, con l'auspicio e l'impegno di migliorare i dati, già estremamente positivi, dello scorso anno.