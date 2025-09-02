Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar

Extra Bar
Un rinnovamento che profuma di convivialità, con una storia che si lega a doppio filo con la vivacità del centro di Trani. L'Extra Bar è stato per anni un bar iconico della città, un luogo di ritrovo per un rapido caffè o una chiacchierata che ha visto passare davanti al bancone numerosi avventori, tra clienti ormai di casa e turisti di passaggio per un weekend.

Dopo una parentesi di cambiamenti, dal 9 febbraio ha ritrovato la sua identità originaria, ritornando al suo storico nome, ma portando con sé grandi novità: non più soltanto bar, ma un bistrot che propone in tavola piatti della tradizione locale e della cucina italiana.

L'atmosfera resta quella conviviale di sempre, con la possibilità di fermarsi per una colazione, un aperitivo o un cocktail, ma con la rinnovata gestione la proposta dell'Extra Bar si arricchisce di ricette che spaziano tra i gusti riconoscibili della tradizione italiana, dalla caprese alla cacio e pepe, dal riso, patate e cozze tipico della cucina pugliese, fino alle pinse e ai piatti di mare.

Alla guida della cucina c'è lo chef Massimo Cassanelli, chiamato a interpretare in chiave personale i sapori più familiari, dando vita a quella trasformazione da bar a bistrot che racconta la nuova identità dello storico Extra Bar.

L'ultima novità è recentissima e risale all'8 agosto scorso: all'Extra Bar si affianca un B&B, in una posizione strategica per chi vuole vivere Trani a piedi, a pochi passi dal centro storico e dal mare. Il bar funge da reception e punto di accoglienza, offrendo anche la possibilità di scegliere formule di mezza pensione o pensione completa.

Una trasformazione che non cancella la memoria, ma anzi la rilancia: l'Extra Bar resta fedele al suo ruolo di luogo di socialità cittadina, location ideale per una pausa senza pensieri condita dal gusto giusto per ogni ora della giornata, aprendo nuove porte all'ospitalità e alla cucina, per i tranesi e per i turisti da vicino e da lontano.

