Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar

Un rinnovamento che profuma di convivialità, con una storia che si lega a doppio filo con la vivacità del centro di Trani. L'è stato per anni un bar iconico della città, un luogo di ritrovo per un rapido caffè o una chiacchierata che ha visto passare davanti al bancone numerosi avventori, tra clienti ormai di casa e turisti di passaggio per un weekend.Dopo una parentesi di cambiamenti, dal 9 febbraio ha ritrovato la sua, ritornando al suo storico nome, ma portando con sé grandi novità: non più soltanto bar, ma un bistrot che propone in tavolaL'atmosfera resta quella conviviale di sempre, con la possibilità di fermarsi per una colazione, un aperitivo o un cocktail, ma con la rinnovata gestione la proposta dell'Extra Barche spaziano tra i gusti riconoscibili della tradizione italiana, dalla caprese alla cacio e pepe, dal riso, patate e cozze tipico della cucina pugliese, fino alle pinse e ai piatti di mare.Alla guida della cucina c'è lo chef Massimo Cassanelli, chiamato a interpretare in chiave personale i sapori più familiari, dando vita a quellache racconta la nuova identità dello storico Extra Bar.L'ultima novità è recentissima e risale all'8 agosto scorso: all'Extra Bar si affianca un, in una posizione strategica per chi vuole vivere Trani a piedi, a pochi passi dal centro storico e dal mare. Il bar funge da reception e punto di accoglienza, offrendo anche la possibilità di scegliere formule di mezza pensione o pensione completa.Una trasformazione che non cancella la memoria, ma anzi la rilancia: l'Extra Bar resta fedele al suo ruolo di luogo di socialità cittadina, location ideale per unacondita dal gusto giusto per ogni ora della giornata, aprendo nuove porte all'ospitalità e alla cucina, per i tranesi e per i turisti da vicino e da lontano.Per maggiori informazioniVia Giovanni Bovio 175 – TraniAperti tutti i giorni 08:00–01:00--