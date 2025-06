"Estate per tutti", contributi economici per i giovani di Corato

Il Comune di Corato annuncia la seconda edizione dell'iniziativa "ESTATE PER TUTTI", un avviso pubblico che prevede contributi economici a sostegno della partecipazione ad attività estive rivolte a minori e giovani residenti.

A chi è destinato il contributo?

Minori 3-25 anni con disabilità certificata (L. 104/92 art. 3 commi 1-3) con ISEE ordinario inferiore a € 17.500: Contributo massimo € 250 per ciascun minore

(L. 104/92 art. 3 commi 1-3) con ISEE ordinario inferiore a € 17.500: Contributo massimo € 250 per ciascun minore Minori 3-17 anni appartenenti a famiglie con ISEE ordinario inferiore a € 10.000: Contributo massimo € 175 per ciascun minore

Le attività estive finanziabili:

devono svolgersi tra il 15 giugno e il 15 settembre 2025

durare almeno 5 giorni e contemporaneamente 25 ore complessive

organizzate da un ente pubblico o privato scelto dalla famiglia

Il contributo sarà erogato a rimborso, previa presentazione delle quietanze di pagamento (fattura o ricevuta fiscale), che dovranno indicare numero di giorni e ore frequentate.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2025, inviando la documentazione via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it (con oggetto conforme a quello indicato nell'Avviso)

Documenti da allegare :

documento d'identità del genitore o esercente la responsabilità genitoriale;​

permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);

certificato di disabilità (se previsto);

attestazione ISEE 2025;

copia delle quietanze di pagamento (fatture/ricevute fiscali) da cui risulti il numero di giorni/ore frequentate;

copia di apposita certificazione indicante l'IBAN del richiedente il contributo.

Scadenza per la rendicontazione delle spese: 30 settembre 2025

Le richieste saranno valutate in base all'ISEE, fino a esaurimento fondi.



Per chiarimenti sull'Avviso antonietta.caramia@comune.corato.ba.it 080.9592307



Per aiuto nell'invio tramite PEC, è possibile rivolgersi ai Punti di facilitazione digitale: 327.1391228 digitalizzazioneambito3@gmail.com attraverso il seguente link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556788205751



Per accedere alla modulistica, clicca sul seguente link: https://bit.ly/EstatepertuttiCorato



«ESTATE PER TUTTI giunge alla seconda edizione con soglie più larghe di accesso e maggiori risorse destinate alle famiglie», commentano il sindaco Corrado De Benedittis e l'assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. «Vogliamo contribuire al diritto di bambine e ragazzi di godersi un periodo estivo ricco di opportunità. Vivere in una famiglia con basso reddito o avere delle disabilità non deve mai essere un limite alla possibilità di conoscere, giocare, crescere insieme agli altri».