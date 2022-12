La pioggia non ha fermato la significativa e silenziosa manifestazione promossa per mercoledì 30 novembre lungo le strade di Corato. "Insieme in marcia contro la violenza", l'evento organizzato dal Comune di Corato, con in prima linea gli assessorati alle politiche sociali, alle politiche educative e culturali e alle politiche giovanili, si è svolto in collaborazione con il Centro antiviolenza di Ambito Territoriale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.La marcia si è svolta in mattinata ed in contemporanea nei tre Comuni dell'Ambito: Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. I promotori hanno ringraziato le scolaresche e le associazioni che hanno accolto l'invito a partecipare.