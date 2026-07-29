"100x100 Maturi", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network

46 foto 100x100 Maturi

Sono statiprovenienti dagli istituti superiori di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia premiati ieri pomeriggio durante "100x100 Maturi", l'iniziativa promossa da InnovaNews che per il terzo anno consecutivo ha coinvolto a Molfetta i giovani talenti del territorio, dopo svariate edizioni a Bisceglie.Tra loro non solo eccellenze scolastiche, ma anche: dalla donna che, a 71 anni, ha realizzato il sogno di concludere il proprio percorso di studi, alla mamma e al figlio che hanno raggiunto insieme il traguardo del diploma nello stesso anno.Sul palco si sono alternate testimonianze capaci di emozionare e ispirare, introdotte daRacconti pensati per incoraggiare i giovani che, proprio in queste settimane, sono chiamati a scegliere il proprio percorso di studi e il proprio futuro professionale.La giornata di festa, organizzata dal gruppo Viva Network in collaborazione con il, è nata per celebrare il merito scolastico, ma si è trasformata anche inAccanto alla cerimonia di premiazione erano infatti presentigrazie alla partecipazione dell'Università LUM e dellaQuest'ultima, con il personale della Questura di Bari e delle sue specialità, ha allestito uno spazio divulgativo che ha permesso a studenti e visitatori di conoscere da vicino competenze, tecnologie e professionalità impiegate ogni giorno al servizio dei cittadini."Vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva", ha dichiarato Salvatore Farinato, organizzatore della manifestazione. "La straordinaria partecipazione di studenti, partner, istituzioni, imprese e realtà formative dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio".Determinante anche il contributo delle aziende partner che hanno creduto nel progetto e nella valorizzazione del merito:100x100 Maturi rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, grazie a una rete di istituzioni, imprese e realtà formative che hanno scelto di investire concretamente sulle nuove generazioni.Tra le opportunità offerte ai partecipanti anche quella promossa da LUO, che metterà a disposizione dei primi dieci giovani candidati, offrendo un'importante occasione di avvicinamento al mondo del lavoro.A rendere ancora più prestigiosa l'edizione 2026 è stata la presenza di, divulgatore scientifico, autore e content creator tra i più seguiti in Italia sui temi dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Nel suo intervento ha raccontato il proprio percorso professionale, ricordando che i risultati più importanti richiedono tempo e che il lavoro di oggi può contribuire a costruire il futuro delle nuove generazioni: "bisogna avere passione e pazienza, a volte gran parte del lavoro che facciamo non riusciamo a vederlo subito, a volte ci vogliono anni, ma non bisogna perdere la speranza e continuare a lavorare. Non dobbiamo mai smettere di desiderare un mondo migliore".A seguire una prima parte delle immagini dell'evento: nei prossimi giorni la gallery fotografica completa e tutti i video sui portali e sui social del Viva Network.