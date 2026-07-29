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Vita di Città

"100x100 Maturi", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network

Grande festa al Gran Shopping di Molfetta, con le parole di Adrian Fartade per ispirare le nuove generazioni

Corato - mercoledì 29 luglio 2026 11.17
Sono stati 260 i diplomati con il massimo dei voti provenienti dagli istituti superiori di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia premiati ieri pomeriggio durante "100x100 Maturi", l'iniziativa promossa da InnovaNews che per il terzo anno consecutivo ha coinvolto a Molfetta i giovani talenti del territorio, dopo svariate edizioni a Bisceglie.

Tra loro non solo eccellenze scolastiche, ma anche storie di straordinario impegno e determinazione: dalla donna che, a 71 anni, ha realizzato il sogno di concludere il proprio percorso di studi, alla mamma e al figlio che hanno raggiunto insieme il traguardo del diploma nello stesso anno.

Sul palco si sono alternate testimonianze capaci di emozionare e ispirare, introdotte da Giancarlo Fiume, caporedattore della TgR Puglia, e Ida Vinella, caporedattrice di Viva Network. Racconti pensati per incoraggiare i giovani che, proprio in queste settimane, sono chiamati a scegliere il proprio percorso di studi e il proprio futuro professionale.

La giornata di festa, organizzata dal gruppo Viva Network in collaborazione con il Gran Shopping Molfetta, è nata per celebrare il merito scolastico, ma si è trasformata anche in un'importante occasione di orientamento. Accanto alla cerimonia di premiazione erano infatti presenti corner informativi dedicati alla formazione e al mondo del lavoro, grazie alla partecipazione dell'Università LUM e della Polizia di Stato. Quest'ultima, con il personale della Questura di Bari e delle sue specialità, ha allestito uno spazio divulgativo che ha permesso a studenti e visitatori di conoscere da vicino competenze, tecnologie e professionalità impiegate ogni giorno al servizio dei cittadini.

"Vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva", ha dichiarato Salvatore Farinato, organizzatore della manifestazione. "La straordinaria partecipazione di studenti, partner, istituzioni, imprese e realtà formative dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio".

Determinante anche il contributo delle aziende partner che hanno creduto nel progetto e nella valorizzazione del merito: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO, Contasudinoi e Università LUM Giuseppe Degennaro.

Patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni coinvolti, 100x100 Maturi rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, grazie a una rete di istituzioni, imprese e realtà formative che hanno scelto di investire concretamente sulle nuove generazioni.

Tra le opportunità offerte ai partecipanti anche quella promossa da LUO, che metterà a disposizione dei primi dieci giovani candidati stage della durata di un mese, offrendo un'importante occasione di avvicinamento al mondo del lavoro.

A rendere ancora più prestigiosa l'edizione 2026 è stata la presenza di Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore e content creator tra i più seguiti in Italia sui temi dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Nel suo intervento ha raccontato il proprio percorso professionale, ricordando che i risultati più importanti richiedono tempo e che il lavoro di oggi può contribuire a costruire il futuro delle nuove generazioni: "bisogna avere passione e pazienza, a volte gran parte del lavoro che facciamo non riusciamo a vederlo subito, a volte ci vogliono anni, ma non bisogna perdere la speranza e continuare a lavorare. Non dobbiamo mai smettere di desiderare un mondo migliore".

A seguire una prima parte delle immagini dell'evento: nei prossimi giorni la gallery fotografica completa e tutti i video sui portali e sui social del Viva Network.
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