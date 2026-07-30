La Corte dei Conti boccia i bilanci del Comune di Corato. Maldera: «Chiarezza e risposte puntuali»

Il Circolo Fratelli d'Italia Corato afferma che, mentre l'Amministrazione comunale provava a rassicurare tutti, i numeri non mentono. La Deliberazione n. 142/2026 della Corte dei Conti della Puglia ha messo in evidenza una gestione finanziaria caratterizzata, secondo quanto riportato nella deliberazione, da irregolarità, ritardi e criticità contabili.Ecco i principali rilievi emersi dall'esame del triennio 2022-2024:1. Atti trasmessi alla ProcuraLa Corte rileva il riconoscimento tardivo dei debiti fuori bilancio di ASIPU e la prescrizione di residui attivi comunali, ravvisando possibili profili di danno erariale.2. Rischio disavanzoViene contestato il mancato accantonamento del Fondo Debiti Commerciali nel 2022. Il ricalcolo dell'avanzo potrebbe far emergere un disavanzo da ripianare. Il Circolo Fratelli d'Italia si chiede chi sarà chiamato a sostenerne il costo.3. Dati contraddittoriLa Corte evidenzia "stridenti contraddizioni" e un'asimmetria informativa tra Comune e Revisori dei Conti sull'utilizzo dei fondi vincolati per la copertura della spesa corrente.4. Ritardi croniciI rendiconti sono stati approvati oltre i termini di legge. Le giustificazioni addotte dall'Ente sono state definite dalla Corte come "mere disfunzioni interne".5. PNRRLa Corte rileva l'assenza della previsione delle risorse necessarie per la gestione e la manutenzione delle opere finanziate con il PNRR.6. Fondo sottostimatoViene contestata la sottostima di oltre 200.000 euro di un fondo e l'omesso accantonamento per le perdite del GAL Castel del Monte.Il Circolo Fratelli d'Italia Corato rende noto di aver depositato un'interrogazione urgente, da discutere nel prossimo Consiglio comunale, sulle gravi criticità finanziarie, contabili e gestionali rilevate dalla Corte dei Conti nei Rendiconti di gestione 2022, 2023 e 2024, chiedendo chiarimenti sulle responsabilità politiche e gestionali e sulle conseguenze che eventuali manovre di riequilibrio potrebbero avere per i cittadini di Corato.Cataldo Maldera dichiara che il Circolo Fratelli d'Italia pretende chiarezza sulla veridicità dei dati di bilancio e risposte puntuali sulle misure correttive che l'Amministrazione comunale intende adottare per ripristinare trasparenza amministrativa, correttezza contabile e rispetto della legalità.