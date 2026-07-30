Palazzo di Città Corato. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo di Città Corato. Foto Ida Vinella
Politica

La Corte dei Conti boccia i bilanci del Comune di Corato. Maldera: «Chiarezza e risposte puntuali»

La nota del Circolo Fratelli d'Italia

Corato - giovedì 30 luglio 2026 10.47 Comunicato Stampa
Il Circolo Fratelli d'Italia Corato afferma che, mentre l'Amministrazione comunale provava a rassicurare tutti, i numeri non mentono. La Deliberazione n. 142/2026 della Corte dei Conti della Puglia ha messo in evidenza una gestione finanziaria caratterizzata, secondo quanto riportato nella deliberazione, da irregolarità, ritardi e criticità contabili.

Ecco i principali rilievi emersi dall'esame del triennio 2022-2024:
1. Atti trasmessi alla Procura
La Corte rileva il riconoscimento tardivo dei debiti fuori bilancio di ASIPU e la prescrizione di residui attivi comunali, ravvisando possibili profili di danno erariale.
2. Rischio disavanzo
Viene contestato il mancato accantonamento del Fondo Debiti Commerciali nel 2022. Il ricalcolo dell'avanzo potrebbe far emergere un disavanzo da ripianare. Il Circolo Fratelli d'Italia si chiede chi sarà chiamato a sostenerne il costo.
3. Dati contraddittori
La Corte evidenzia "stridenti contraddizioni" e un'asimmetria informativa tra Comune e Revisori dei Conti sull'utilizzo dei fondi vincolati per la copertura della spesa corrente.
4. Ritardi cronici
I rendiconti sono stati approvati oltre i termini di legge. Le giustificazioni addotte dall'Ente sono state definite dalla Corte come "mere disfunzioni interne".
5. PNRR
La Corte rileva l'assenza della previsione delle risorse necessarie per la gestione e la manutenzione delle opere finanziate con il PNRR.
6. Fondo sottostimato
Viene contestata la sottostima di oltre 200.000 euro di un fondo e l'omesso accantonamento per le perdite del GAL Castel del Monte.

Il Circolo Fratelli d'Italia Corato rende noto di aver depositato un'interrogazione urgente, da discutere nel prossimo Consiglio comunale, sulle gravi criticità finanziarie, contabili e gestionali rilevate dalla Corte dei Conti nei Rendiconti di gestione 2022, 2023 e 2024, chiedendo chiarimenti sulle responsabilità politiche e gestionali e sulle conseguenze che eventuali manovre di riequilibrio potrebbero avere per i cittadini di Corato.

Cataldo Maldera dichiara che il Circolo Fratelli d'Italia pretende chiarezza sulla veridicità dei dati di bilancio e risposte puntuali sulle misure correttive che l'Amministrazione comunale intende adottare per ripristinare trasparenza amministrativa, correttezza contabile e rispetto della legalità.
  • Comune di Corato
TARI 2026, Polis: «A Corato aumenti fino all’87%»
30 luglio 2026 TARI 2026, Polis: «A Corato aumenti fino all’87%»
FOOI, Tommaso Loiodice è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione
30 luglio 2026 FOOI, Tommaso Loiodice è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione
Altri contenuti a tema
Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta Il consigliere di Direzione Corato Filippo Tatò lascia l'unico incarico assegnato alle opposizioni
Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza Firmata dai consiglieri dei gruppi di opposizione
Corte dei Conti: il Comune di Corato deve correggere gravi irregolarità nei bilanci 2022-2024 Attualità Corte dei Conti: il Comune di Corato deve correggere gravi irregolarità nei bilanci 2022-2024 La Sezione regionale di controllo per la Puglia segnala ritardi, incongruenze contabili, fondi non accantonati, inefficienze nella riscossione e profili di danno erariale: atti trasmessi alla Procura e obbligo di interventi immediati
L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato Attualità L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato Vito Nesta torna da Milano, osserva il nuovo estramurale e scopre un capolavoro… a modo suo
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive Vita di Città Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive Sono disponibili gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (competenza 2024)
Corato diventa ufficialmente "città" Vita di Città Corato diventa ufficialmente "città" De Benedittis: «Rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio»
Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024 Vita di Città Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024 Tutte le informazioni utili
Regolamento tributi, interviene Polis: «Carente e lesivo per i contribuenti coratini» Regolamento tributi, interviene Polis: «Carente e lesivo per i contribuenti coratini» La nota del comitato direttivo Polis Corato
"Libertà in Valigia ": il nuovo libro di Capurso e Catalano frutto di sei anni di ricerche
29 luglio 2026 "Libertà in Valigia": il nuovo libro di Capurso e Catalano frutto di sei anni di ricerche
Il consigliere Filippo Tatò si dimette dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare
29 luglio 2026 Il consigliere Filippo Tatò si dimette dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare
"100x100 Maturi ", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
29 luglio 2026 "100x100 Maturi", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
"Disegnare la rappresentanza ": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana
29 luglio 2026 "Disegnare la rappresentanza": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana
Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
28 luglio 2026 Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
28 luglio 2026 Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
28 luglio 2026 Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
28 luglio 2026 Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.