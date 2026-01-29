CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….

Sic itur ad astra…l'incitamento virgiliano si presta molto bene a riassumere in senso figurato e letterale il brioso inizio del 2026 per un importante numero di studenti dell'IPC Tandoi.Circa 60 alunni infatti, frequentanti il triennio alberghiero nelle articolazioni Enogastronomia e Arte bianca- Pasticceria, hanno colto la preziosa occasione, promossa con convinzione ed entusiasmo dal DS prof Catalano Francesco, che sta consentendo loro di frequentare tre moduli di orientamento da 30 ore ciascuno, condotti in veste di esperto esclusivo dallo chef stellato Felice Sgarra.Premiato con l'ambito riconoscimento, il ristorante Casa Sgarra, in quel di Trani, dal 2013 si fregia della Stella Michelin.Lo chef Sgarra mette a disposizione di questi alunni dell'IPC non solo, e non è poco, la sua sopraffina esperienza e l'esempio, motivante più di mille parole, di come la passione e l'impegno siano condizioni imprescindibili della crescita professionale, ma apre con grande generosità le porte delle sue cucine per accogliere i corsisti e condurli a vivere un'esperienza immersiva altamente educativa.Il primo gruppo, costituito dagli alunni delle classi terze articolazione Enogastronomia, ha iniziato l'avventura il 12 gennaio. Nei primi giorni di febbraio sarà la volta degli alunni frequentanti le classi quarte e quinte articolazione Enogastronomia.Dulcis in fundo toccherà agli alunni dell'articolazione Arte bianca e Pasticceria. E mentre tutti questi nostri alunni crescono in competenze e abilità, per i più bravi anche la prospettiva di uno stage estivo presso Casa Sgarra. Che dire? La FORMAZIONE è servitaPer chi voglia essere dei nostri, per chi voglia costruirsi un futuro radioso e gratificante in professioni che il mercato richiede oggi e richiederà domani in modo esponenziale, ecco informazioni utili.Vi aspettiamo!- La scuola è a disposizione delle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli, offrendo supporto per completare la procedura. Sarà possibile formalizzare l'iscrizione tutte le mattine, dalle 8:00 alle 13:00, e nei pomeriggi, dalle 16:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.- appuntamento da non perdere:Open Night Giovedì 5 febbraio: dalle 19. 00 alle 22. 00- Visitate inoltre le nostre pagine:https://www.orianitandoi.it/indirizzo-di-studio/istituto-professionale-per-i-servizi-commerciali-socio-sanitari-enogastronomici-luciano-tandoi/- Seguiteci su Instagram:@ipctandoicorato esu Facebook: @ipctandoicorato