Ultimo giorno ad Antibes Francia: sorrisi, emozioni e già tanta nostalgia!

Un gruppo di 30 studenti del Tandoi ha partecipato a un percorso formativo nella città di Antibes

Corato - sabato 7 marzo 2026 8.05
Un'esperienza internazionale ricca di formazione, scoperta e crescita personale per gli studenti dell'Istituto Professionale "Tandoi", indirizzo di studio Enogastronomia ed ospitalità alberghiera e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.
Un gruppo di 30 studenti ha partecipato a un percorso formativo nella città di Antibes, ridente cittadina nel cuore della Costa Azzurra.
Durante il soggiorno gli studenti hanno seguito un corso di lingua francese mirato al potenziamento delle competenze comunicative, con un focus particolare alla micro lingua professionale. Le lezioni, tenute da docenti madrelingua della scuola "Centre International d'Antibes", hanno favorito un apprendimento dinamico attraverso attività interattive e situazioni reali di comunicazione.
L'apprendimento della lingua è stato arricchito da visite aziendali presso realtà del territorio, che hanno permesso agli studenti di conoscere da vicino modelli organizzativi e professionali legati ai settori dell'ospitalità, del turismo e dei servizi alla persona. Particolarmente interessante la visita al Lycée hòtelier Jeanne et Paul Augier di Nizza, uno dei più prestigiosi licei francesi specializzati nell'hotellerie, ristorazione e turismo con oltre 100 anni di storia. Per quanto riguarda i servizi alla persona, è stata formativa la visita ad una casa di riposo medicalizzata, dedicata all'assistenza di persone anziane autosufficienti e non.
Il programma ha incluso anche escursioni culturali e visite guidate a Nizza e Cannes, offrendo agli studenti l'opportunità di scoprire il patrimonio storico e paesaggistico della Costa Azzurra e vivendo un'esperienza immersiva in un contesto europeo.
Il progetto ha rappresentato per i partecipanti un'importante occasione di crescita professionale e personale, favorendo lo sviluppo di competenze linguistiche, interculturali e relazionali. Un percorso che conferma l'impegno dell'istituto nel promuovere esperienze formative internazionali, fondamentali per preparare gli studenti ad affrontare con maggiore sicurezza e apertura il loro futuro professionale.
Tutto questo è stato reso possibile grazie al Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, sempre attento a cogliere le opportunità formative più adeguate ed innovative per i propri studenti e al supporto logistico ed amministrativo della DSGA, dr.ssa Rosa Cascione.
  Istituto Professionale e Alberghiero Tandoi
Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo
7 marzo 2026 Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo
Il sogno di Francesco arriva all’Incoronata
6 marzo 2026 Il sogno di Francesco arriva all’Incoronata
