Alberghiero Tandoi
Alberghiero Tandoi
Scuola e Lavoro

Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"

Un viaggio affascinante attraverso i sapori medievali, grazie alla dedizione e alla passione degli studenti e dei docenti coinvolti.

Corato - venerdì 30 gennaio 2026 6.21 Comunicato Stampa
Un evento che unisce la tradizione gastronomica medievale con l'abilità culinaria degli studenti dell'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e nel servizio del menù della manifestazione "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI" di Terlizzi.
L'iniziativa, che si terrà venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso l'Auditorium plesso "Gesmundo" dell'I.C. "Don Pappagallo-Gesmundo" di Terlizzi, è un viaggio affascinante attraverso i sapori medievali, grazie alla dedizione e alla passione degli studenti e dei docenti coinvolti.
L'evento, promosso dalla Pro Loco Unpli Terlizzi, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Terlizzi, rappresenta l'inizio di un percorso culturale che mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni culinarie del territorio locale.
Il Presidente della Pro Loco di Terlizzi, Franco Dello Russo, sottolinea che il tema dell'evento è parte di un progetto che ridà dignità alle pietanze storiche della nostra terra, offrendo un'opportunità unica di riscoperta del nostro patrimonio gastronomico.
Francesco Catalano, Dirigente Scolastico dell'Istituto "Oriani-Tandoi", ha dichiarato:
"Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa che consente ai nostri studenti di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso di studi, dando loro l'opportunità di confrontarsi con una parte fondamentale della nostra storia e della nostra cultura.
L'evento "Suoni e Sapori Medievali" è un'occasione per riscoprire i sapori del passato, e siamo felici di vedere i nostri ragazzi impegnati nella preparazione di piatti medievali, unendo così la tradizione gastronomica alla loro formazione.
Questo progetto, inoltre, testimonia l'importanza della collaborazione tra la scuola, le istituzioni e la comunità, con l'obiettivo di promuovere la cultura e il nostro patrimonio locale".
Guidati da Cataldo Marcone, docente del "Tandoi" e con la collaborazione del professor Giovanni Gigli, gli studenti dell'indirizzo gastronomia e accoglienza si sono dedicati con impegno alla creazione di un menù che farà rivivere i sapori medievali, portando a tavola piatti tipici del periodo, con un focus particolare sull'accuratezza storica e l'utilizzo di ingredienti tradizionali. Il menù proposto comprende:
tagliatelle con mollica fritta di pane raffermo e vino cotto
crostone tostato con cavolo e cime di rapa stufati
orecchie di Haman (dolci ebraici triangolari ripieni di marmellata di fichi)
vino speziato
bevande medievali a base di erbe naturali (bevanda del viandante, bevanda delle streghe)

La prof.ssa Olga Chiapperini e l'erborista Francesco De Nicolò hanno collaborato con la curatela gastronomica dell'evento.
La preparazione del menù è il frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione, con l'obiettivo di far rivivere ai partecipanti i sapori dell'epoca medievale.
L'evento sarà arricchito dalle performance musicali di Pantaleo Annese, Federico Ancona e Fedele De Palma, e vedrà la partecipazione del Coro Scuola "Don Pappagallo", composto dagli studenti delle classi quinte, che offriranno una serie di canti medievali.
Questo momento di festa e cultura offrirà agli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi, contribuendo attivamente al successo dell'iniziativa.
  • Istituto Professionale e Alberghiero Tandoi
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
29 gennaio 2026 Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
Altri contenuti a tema
CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi…. CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi…. Tre moduli di orientamento  da 30 ore ciascuno,  condotti in veste di esperto esclusivo dallo chef stellato Felice Sgarra.
Il Tandoi guarda al futuro Il Tandoi guarda al futuro Nuovi percorsi, nuove opportunità e il debutto del Liceo del Made in Italy
Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi Una partnership importante.con l'azienda Micco
Gli studenti del “Tandoi" di Corato a lezione di legalità con Angelo Corbo Gli studenti del “Tandoi" di Corato a lezione di legalità con Angelo Corbo Presente anche il giornalista Massimo Giletti. «La memoria è un dovere, la legalità una scelta quotidiana»
A Corato è nato "Chiù", il brand degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Tandoi” A Corato è nato "Chiù", il brand degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Tandoi” Il cuore della produzione è rappresentato da liquori e rosoli artigianali
Giornata dei Mulini Aperti: l’esperienza degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Corato in visita al Mulino Casillo Giornata dei Mulini Aperti: l’esperienza degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Corato in visita al Mulino Casillo Grande interesse tra i ragazzi per il progetto "Casillo Next Gen Food"
Gli studenti dell’Istituto Tandoi di Corato trionfano al Premio Aimo e Nadia Gli studenti dell’Istituto Tandoi di Corato trionfano al Premio Aimo e Nadia Un successo che celebra la formazione gastronomica pugliese
Per l'Istituto “Tandoi” di Corato il podio in “Basilicata a Tavola” Per l'Istituto “Tandoi” di Corato il podio in “Basilicata a Tavola” Molto apprezzato il cocktail "Apulian Crusta"nella competizione di mixology
Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
29 gennaio 2026 Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
29 gennaio 2026 Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte
29 gennaio 2026 Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte
CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
29 gennaio 2026 CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
“In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
28 gennaio 2026 “In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
“Frankenstein - the monster and the myth " in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
28 gennaio 2026 “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
28 gennaio 2026 Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
28 gennaio 2026 Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.