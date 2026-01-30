Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"

Un evento che unisce la tradizione gastronomica medievale con l'abilità culinaria degli studenti dell'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e nel servizio del menù della manifestazione "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI" di Terlizzi.L'iniziativa, che si terrà venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso l'Auditorium plesso "Gesmundo" dell'I.C. "Don Pappagallo-Gesmundo" di Terlizzi, è un viaggio affascinante attraverso i sapori medievali, grazie alla dedizione e alla passione degli studenti e dei docenti coinvolti.L'evento, promosso dalla Pro Loco Unpli Terlizzi, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Terlizzi, rappresenta l'inizio di un percorso culturale che mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni culinarie del territorio locale.Il Presidente della Pro Loco di Terlizzi, Franco Dello Russo, sottolinea che il tema dell'evento è parte di un progetto che ridà dignità alle pietanze storiche della nostra terra, offrendo un'opportunità unica di riscoperta del nostro patrimonio gastronomico.Francesco Catalano, Dirigente Scolastico dell'Istituto "Oriani-Tandoi", ha dichiarato:"Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa che consente ai nostri studenti di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso di studi, dando loro l'opportunità di confrontarsi con una parte fondamentale della nostra storia e della nostra cultura.L'evento "Suoni e Sapori Medievali" è un'occasione per riscoprire i sapori del passato, e siamo felici di vedere i nostri ragazzi impegnati nella preparazione di piatti medievali, unendo così la tradizione gastronomica alla loro formazione.Questo progetto, inoltre, testimonia l'importanza della collaborazione tra la scuola, le istituzioni e la comunità, con l'obiettivo di promuovere la cultura e il nostro patrimonio locale".Guidati da Cataldo Marcone, docente del "Tandoi" e con la collaborazione del professor Giovanni Gigli, gli studenti dell'indirizzo gastronomia e accoglienza si sono dedicati con impegno alla creazione di un menù che farà rivivere i sapori medievali, portando a tavola piatti tipici del periodo, con un focus particolare sull'accuratezza storica e l'utilizzo di ingredienti tradizionali. Il menù proposto comprende:tagliatelle con mollica fritta di pane raffermo e vino cottocrostone tostato con cavolo e cime di rapa stufatiorecchie di Haman (dolci ebraici triangolari ripieni di marmellata di fichi)vino speziatobevande medievali a base di erbe naturali (bevanda del viandante, bevanda delle streghe)La prof.ssa Olga Chiapperini e l'erborista Francesco De Nicolò hanno collaborato con la curatela gastronomica dell'evento.La preparazione del menù è il frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione, con l'obiettivo di far rivivere ai partecipanti i sapori dell'epoca medievale.L'evento sarà arricchito dalle performance musicali di Pantaleo Annese, Federico Ancona e Fedele De Palma, e vedrà la partecipazione del Coro Scuola "Don Pappagallo", composto dagli studenti delle classi quinte, che offriranno una serie di canti medievali.Questo momento di festa e cultura offrirà agli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi, contribuendo attivamente al successo dell'iniziativa.