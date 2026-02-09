Il Tandoi apre di sera

Una scuola vissuta, attraversata, sperimentata fino alle 22.00. Si è svolto nei giorni scorsi "Tandoi on the Move", l'Open Night dell'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato, che ha accolto studenti e famiglie in un percorso serale all'insegna dell'orientamento attivo e dell'esperienza diretta.Per una sera l'istituto ha aperto le sue porte trasformandosi in un laboratorio diffuso di attività pratiche, dimostrazioni, performance e simulazioni professionali, offrendo ai visitatori la possibilità di entrare concretamente nel cuore della proposta didattica della scuola.Numerose e articolate le attività che hanno animato la serata: dal Pizza Contest al Cocktail Experience, passando per i laboratori di cucina come Shape your Churros, fino alle esperienze creative e scientifiche come Lip Lab, Germ Detective, Face Stories, Origami di Gio e il suggestivo Tableau Vivant, grande interesse ha suscitato la trasposizione scenica di alcuni versi de Il Giorno di Giuseppe Parini, proposta come esercizio di rilettura contemporanea del testo letterario coniugato ad un'opera d'arte.Particolarmente significativa la simulazione di un processo penale sulla violenza contro le donne, che ha coinvolto studenti e docenti in un'attività ad alto valore educativo e civile, capace di unire competenze professionali, consapevolezza sociale e riflessione sui diritti. Accanto a questa, i laboratori didattici e di manipolazione sulla disabilità hanno mostrato l'attenzione dell'istituto ai temi dell'inclusione, della cura e dell'assistenza alla persona.Non sono mancate le simulazioni di Sanità e Assistenza in azione, che hanno permesso di osservare da vicino le competenze operative sviluppate dagli studenti nei diversi indirizzi, restituendo l'immagine di una scuola concreta, dinamica e fortemente connessa al mondo del lavoro.«Abbiamo voluto aprire la scuola di sera per farla vivere davvero – ha dichiarato il dirigente scolastico, professor Francesco Catalano –. Il Tandoi non si racconta solo a parole: si sperimenta, si osserva, si attraversa. Questa Open Night è stata la dimostrazione di una scuola viva, capace di orientare attraverso il fare, mettendo al centro i ragazzi e le loro potenzialità».Nel corso della serata è stata presentata l'offerta formativa dell'Istituto "L. Tandoi", che comprende il percorso quadriennale, i percorsi quinquennali in Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale, oltre al corso serale per adulti, pensato per chi desidera conseguire un diploma o riqualificarsi conciliando studio, lavoro e famiglia.«Con il quadriennale – ha aggiunto il dirigente – offriamo ai nostri studenti un'opportunità concreta: un anno in meno, ma molte competenze in più, grazie a una didattica laboratoriale, intensiva e fortemente orientata al futuro, con collegamenti diretti agli ITS e al mondo produttivo».L'Open Night ha rappresentato l'evento conclusivo delle attività di orientamento dell'istituto, chiudendo un percorso pensato per accompagnare studenti e famiglie in una scelta consapevole, fondata sulla conoscenza diretta degli spazi, dei docenti e delle opportunità formative.Una serata che ha confermato il Tandoi come una scuola "in movimento", capace di coniugare formazione, inclusione e professionalità, guardando con concretezza alle sfide del futuro.Info alle pagine dedicatehttps://www.orianitandoi.it/indirizzo-di-studio/istituto-professionale-per-i-servizi-commerciali-socio-sanitari-enogastronomici-luciano-tandoi/Instagram: @ipctandoicoratofacebook: IPCTandoiCorato