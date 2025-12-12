Alberghiero Tandoi
Il Tandoi guarda al futuro

Nuovi percorsi, nuove opportunità e il debutto del Liceo del Made in Italy

Corato - venerdì 12 dicembre 2025 15.11
L'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato rilancia la propria offerta formativa con percorsi pensati per chi sogna un futuro costruito su competenze solide, esperienze reali e una forte connessione con il mondo del lavoro.
Una proposta completa e innovativa, che unisce tradizione, professionalità e un'attenzione costante alle esigenze del territorio.
Un anno in meno, molte opportunità in più. Ecco il percorso quadriennale che permette di conseguire il diploma in soli quattro anni, grazie a una didattica moderna, intensiva e ricca di attività pratiche.
Laboratori, stage, progetti professionali e collaborazioni con aziende partner rendono questo percorso una vera palestra per il futuro.
Al termine del quadriennale, gli studenti possono continuare la propria formazione negli ITS: Agroalimentare, Academy Puglia (Turismo, beni culturali e attività artistiche) o ITS Academy Agripuglia – Agribusiness School o ITS Academy Biotech for Life, nuove tecnologie per la vita.
Grande novità dell'anno è l'arrivo del Liceo del Made in Italy, un indirizzo pensato per chi vuole comprendere e valorizzare le eccellenze italiane.
Il percorso integra la formazione liceale con competenze economiche, giuridiche e gestionali, offrendo uno sguardo interno alle filiere che rendono l'Italia unica nel mondo.
Una scuola che unisce cultura, creatività e spirito imprenditoriale, arricchita da laboratori e attività in collaborazione con le imprese del territorio.
Il nuovo Liceo sarà presentato in anteprima durante l'Open Day di domenica 14 dicembre, dalle 11 alle 13, nella sede dell'Istituto in via Andria 44.
Durante l'Open Day, gli studenti potranno vivere una mattinata da "alunni del Tandoi", entrando nei laboratori e sperimentando in prima persona cosa significa studiare in un ambiente dinamico e reale.
Oltre alle novità, il Tandoi conferma l'offerta formativa che include: il percorso quinquennale in Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale, il corso serale per adulti, pensato per chi desidera ottenere un diploma o riqualificarsi conciliando studio, lavoro e famiglia. Formazione pratica, laboratori specialistici e una rete consolidata di aziende partner rendono ogni percorso un ponte verso il mondo professionale.
Il Tandoi apre le porte a studenti e famiglie con tre appuntamenti da non perdere:
domenica 14 dicembre dalle 11,00 alle 13,00
domenica 25 gennaio, dalle 11,00 alle 13,00
Open Night 5 febbraio, dalle 19,00 alle 22,00
Un'occasione per conoscere docenti, strutture, laboratori, studenti e tutte le opportunità di una scuola che cresce insieme al territorio.
