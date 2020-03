Coronavirus, la Prefettura: 1.901 denunciati, 31.441 controllati in tutta la provincia

Sonole persone denunciate nell'area della, sulle bencontrollate dall'11 al 20 marzo scorsi, per verificare il rispetto delle norme emanate dal Governo per il contenimento del Coronavirus.Il dato viene fornito dalla, sul modello di quanto fa quotidianamente il. Nella sola giornata di sabato 21 marzo sono statii controlli ele persone denunciate. In campo per i controlli, tutte le forze dell'ordine e dal 21 marzo scorso anche l'e i, sotto il coordinamento della prefettaLedenunce riguardano persone che, a vario titolo, hanno violato l'articolo 650 del codice penale ovvero le disposizioni del Governo, emanate sotto forma di vari decreti, che impongono di uscire di casa solo per stringenti necessità. Sono, invece,le denunce per false attestazioni, nei confronti di persone che hanno cercato di giustificare la loro presenza fuori dalle abitazioni in maniera poco credibile o hanno fornito dati falsi.Sabato 21 marzo a Bari è stato multato anche un runner, che era andato a correre lontano dalla sua abitazione.esercizi commerciali chiusi in provincia di Bari etitolari denunciati per non avere rispettato le indicazioni del governo in materia di norme per il contenimento del Coronavirus.