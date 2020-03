Coronavirus, sospese le attività di Confabulare 2020

In conformità con il DPCM sulla sospensione delle attività didattiche in scuole e atenei

La direzione artistica e tutto lo staff diannuncia la sospensione delle attività in programma che avrebbero dovuto avere inizio a partire dalla giornata di oggi 5 marzo.A comunicarlo il direttore Paola Zannoner, unitamente alle coordinatrici scientifiche Rosangela Bellifemine e Marisa Scarimbolo, il coordinatore organizzativo Nicola Catalano e tutto lo staff del progetto.La decisione, doverosa e vincolata alla decisione stabilita dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) circa la sospensione delle attività didattica di tutte le scuole e gli atenei italiani a decorrere dal 5 marzo e fino al 15 marzo.Una misura prudenziale, comunicata dal Presidente Conte e dal Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, dato il parere del Comitato tecnico scientifico e vista la velocità di evoluzione della situazione epidemiologica, a cui anche Confabulare non può non attenersi.«Il nostro progetto di promozione della lettura e valorizzazione della letteratura per ragazzi dai 9 ai 17 anni, quest'anno coinvolge più di 2500 studenti di 16 diverse Istituzioni Scolastiche dei comuni di Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Trani. È pertanto nostra premura rispondere alle esigenze di tutela della sicurezza degli studenti e della comunità in questa particolare circostanza nazionale» - comunica la direzione.Lo staff si adopererà per organizzare, compatibilmente con la disponibilità delle scuole aderenti e degli autori coinvolti, a date da destinarsi, lo svolgersi della manifestazione.