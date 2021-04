Covid, a Corato un tasso di contagi ancora oltre la soglia critica

Superata ampiamente la soglia delle 200mila somministrazioni di vaccino anti-Covid19. Per l'esattezza, al 1° aprile, nei centri vaccinali del territorio della ASL Bari sono state inoculate 212.992 dosi, di cui 144.866 prime dosi e 68.126 seconde, che corrispondono ad un ciclo completo di immunizzazione.Anche aprocede la campagna vaccinale: sono, di cui 3.680 prime dosi e 1.475 seconde dosi.Complessivamente, tra strutture ospedaliere, distrettuali, Uffici Igiene, Hub comunali e singoli punti di somministrazione "spot" (come Rsa, Centri Diurni, Case di Cura, Caserme ecc.), ammontano a 213 i diversi centri in cui si è proceduto ad effettuare vaccinazioni. Un'attività che sta coinvolgendo medici e infermieri, personale amministrativo e anche volontari sotto la regia del Nucleo Operativo Aziendale Vaccini e del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari.Per quanto riguarda i nuovi casi e il relativo tasso settimanale, l'Area Metropolitana di Bari (22-28 marzo) registra 4.552 nuovi contagi e un tasso per 100mila abitanti ancora elevato e pari a 370. Sono 26 i comuni oltre la soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti: due in più rispetto al precedente report.Fra questi c'è anche Corato che nell'ultima settimana (22-28 marzo) ha registrato. Erano 105 i nuovi casi nella settimana 15-21 marzo (tasso di 220,8) e 132 i casi di positività registrati nella settimana 8-14 marzo (tasso di 277,6).In considerazione della delicata fase pandemica che stiamo attraversando, invitiamo i cittadini a rispettare con maggiore attenzione le regole anti-contagio e ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Comportamenti rigorosi che vanno rafforzati ulteriormente durante le festività pasquali, evitando assolutamente spostamenti non necessari, visite di cortesia e scambi di auguri in presenza: tutte incombenze che possono essere svolte tranquillamente a distanza, restando a casa e nella massima sicurezza.