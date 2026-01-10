Cresce l’allarme per lo “sballo” tra i giovanissimi l’hashish bianco dilaga

In città si parla sempre più spesso del crescente numero di ragazzi che ricorrono allo "sballo" durante i fine settimana, un fenomeno che coinvolge non solo adolescenti ma anche giovanissimi, talvolta appena usciti dalle scuole medie.A preoccupare è soprattutto la diffusione dell'hashish bianco, una variante che circola da qualche mese e che molti ragazzi percepiscono – erroneamente – come più "leggera" o "sicura".Il consumo avviene soprattutto nei luoghi di ritrovo informali: piazze, parchi, zone periferiche dove i gruppi si incontrano lontano dagli adulti. La novità dell'hashish bianco sembra aver alimentato curiosità e sperimentazione, creando una sorta di "moda" che si diffonde rapidamente attraverso i gruppi di pari.I genitori, spesso ignari della presenza di nuove sostanze in circolazione, si trovano a interpretare segnali che non sempre risultano immediati: cambiamenti improvvisi di umore, calo dell'attenzione, isolamento, uscite serali sempre più frequenti.Molti raccontano di sentirsi soli, impreparati, privi di strumenti per affrontare un fenomeno che si muove velocemente e che parla un linguaggio distante dal mondo adulto.Cresce la consapevolezza che il fenomeno non è episodico né marginale.L'arrivo dell'hashish bianco rappresenta un campanello d'allarme che richiede risposte coordinate: informazione, ascolto, presenza adulta e percorsi di supporto per chi mostra segnali di fragilità.Perché, come ricordano gli educatori, "la normalizzazione dello sballo è un rischio che nessuna comunità può permettersi".