Ancora controlli antidroga della Polizia a Corato: preso un 22enne

Guai in arrivo per un, ma che per le forze dell'ordine di Corato rappresenta già una vecchia conoscenza. L'uomo, fermato nell'ambito di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio in materia di droga e colto in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I fatti risalgono alla sera del 6 maggio scorso. In particolare, gli equipaggi delhanno proceduto al controllo d'iniziativa di un'auto condotta dall'uomo, scovando. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo e, durante la stessa, questi ha mostrato un nervosismo ingiustificato, cercando di ostacolare il compimento dell'atto, urlando nel tentativo di "avvisare" eventuali altri occupanti dell'abitazione.Durante l'attività, su un seggiolone per bambini, sono stati rinvenuti due borselli con altrettante confezioni in cellophane contenenti, di diversa grammatura e pronte per essere cedute, ed altre due confezioni trasparenti termosaldate con, per un peso di; sequestrata un'altra busta contenente, oltre a 3 bilancini di precisione, 11 nastri isolanti, 250 bustine in cellophane e una macchina sigilla sacchetti.Disposto il sequestro probatorio di quanto rinvenuto, atto successivamente convalidato dalla, mentre il 22enne è stato relegato ai domiciliari. L'attività ha permesso di sottrarre al "mercato" un ingente quantitativo di stupefacenti, che avrebbe fruttato un profitto illecito di