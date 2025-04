Tentano la fuga con la droga, presi in due. Uno è originario di Corato

Non si sono fermati all'alt dei, tentando la fuga e poi lanciando dal finestrino. È successo a Oppido Lucano, dove due giovani di 22 e 21 anni - il più piccolo originario di-, sono stati arrestati. Oltre che di detenzione di stupefacenti, rispondono anche di resistenza a pubblico ufficiale.I fatti risalgono a martedì pomeriggio, quando i militari della, durante un'attività di monitoraggio della circolazione stradale sulla strada statale 96 bis, hanno intimato l'alt ad unache percorreva l'arteria in direzione Potenza. Il conducente - il più giovane -, dopo un iniziale rallentamento, ha ripreso la marcia, tentando la fuga. Ne è così scaturito un inseguimento durante il quale gli occupanti hanno tentato di disfarsi dilanciandoli dal finestrino.Bloccato il veicolo dopo due chilometri, i militari hanno identificato gli occupanti nei due giovani di Terlizzi e sequestrato, trovati vicino alla leva del cambio. Poi, con il supporto del personale della, sono tornati sul luogo dove i fuggitivi avevano gettato gli involucri recuperando i tre involucri in cellophane, recanti il logo di una casa automobilistica, all'interno dei quali erano custoditi treper un peso di circaUlteriori accertamenti hanno consentito di trovare nell'autoe la somma di, tutto finito sotto sequestro. I due giovani, invece - il più grande, incensurato, l'altro con alcuni precedenti-, sono stati arrestati. Per entrambi sono stati disposti ipresso le rispettive abitazioni, entrambe a Terlizzi.