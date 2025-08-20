San Cataldo
San Cataldo
Vita di Città

“La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato

La poesia in vernacolo del coratino Mimmo Lastella

Corato - mercoledì 20 agosto 2025
Di seguito pubblichiamo la poesia in vernacolo coratino, con relativa traduzione, de "La festa di San Cataldo" del concittadino Mimmo Lastella. I suoi versi raccontano la tradizione e trasmettono l'allegria delle famiglie di celebrare il nostro Patrono. Si tratta di un contributo apprezzabile che racchiude l'essenza folcloristica dei festeggiamenti di fine agosto.

"La fest' d' San Catall'" di Mimmo Lastella

C' fasc' call',c' fasc'call'!
Mò ven la fest' d' San Catall'!
Vaun' tanda gend atturn'' ò stradon', c' vait' la procession' e c' fasc' n' sacc' d' confusion'
San Catall' ven vers' la fin' d'agust', quan ù zappataur' mett' r' manc' ò fust' e accogh' aminue dulc' e amar' e la massar' secc' r' fic' pr'cin' long' e scorz' amar'!
Tanda tiemb fa, l'aggend' apprfettaine p' scirs' a fa n' ball', sciamaninn'! al' local' d' mba Innar' e mba Catall'.
P' strad' "chiangit' criatur!", d'ciaie Serafin', acchessi mammà v'accatt' ù gelatin"!
Indand' 'r' fiemmn' appr'fttain' d' chessa dat' p' fars' la vesta scollat
e l masque faciain' a gar' ad accattars' scarp', custum' e gravattin',
e dopp' c'i è ca avaia pagà a Tubbin'?
E adach'ssì è ogne ann'! Jè n' fatt' r'gular''! Chessa festa patronal'.

Traduzione del vernacolo "La festa di San Cataldo"
Quanto fa caldo, quanto fa caldo!
Adesso, arriva la festa di San Cataldo!
Va tanta gente intorno allo stradone (corso cittadino), chi vede la processione e chi fa un sacco di confusione.
San Cataldo viene verso la fine di agosto, quando il contadino prepara le botti e raccoglie mandorle dolci e amare e la massaia secca i fichi picciolo lungo e buccia amara!
Tanto tempo fa, proprio a san Cataldo la gente approfittava per andare a ballare, andiamo ai locali di compare Gennaro e compare Cataldo.
Per strada "Piangete bambini", diceva Serafino, così mamma vi compra il gelatino.
Le donne approfittavano di questa data, per farsi il vestito scollato e i maschi facevano a gara per comprarsi scarpe abito e cravattino,
poi dopo chi doveva pagare Tobia? (pagare i debiti)
E così è ogni anno un fatto regolare questa festa patronale.
  • Poesia
  • San Cataldo
  • Festa San Cataldo
  • Mimmo Lastella
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
19 agosto 2025 Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
Elena Tarantini coratina alla guida dell’Area Economico-Finanziaria della Asl Bt
19 agosto 2025 Elena Tarantini coratina alla guida dell’Area Economico-Finanziaria della Asl Bt
Altri contenuti a tema
"Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità "Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità Legambiente promuove il territorio utilizzando forme di turismo lento
Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice Religione Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice Restaurato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale
San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato Religione San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato «Vocazione al cosmopolitismo, che non conosce frontiere e che abbatte muri»
Corato si prepara ad accogliere le reliquie di San Cataldo Religione Corato si prepara ad accogliere le reliquie di San Cataldo Per la prima volta, i resti del santo patrono di Taranto saranno esposti nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”
Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo Religione Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati lunedì 11 agosto
Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Religione Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Affidati a Maddalena Squicciarini i lavori sul prezioso manufatto del 1837
Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Attualità Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Sarà aperto nei giorni 23, 24 e 25 agosto
Costituito il "Gruppo di coordinamento pastorale zonale per San Cataldo" Religione Costituito il "Gruppo di coordinamento pastorale zonale per San Cataldo" Un nuovo organismo per valorizzare la figura del Santo Patrono e promuovere iniziative pastorali e culturali in città
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi
19 agosto 2025 Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi
Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
19 agosto 2025 Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
A Corato la "Veglia per la Pace ": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
19 agosto 2025 A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
"Pedalando con i Santi ": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità
19 agosto 2025 "Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità
45
Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale
19 agosto 2025 Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale
Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico»
18 agosto 2025 Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico»
RSA, alberghi e B&B, campagna di prevenzione anti-Legionella di ASL Bari
18 agosto 2025 RSA, alberghi e B&B, campagna di prevenzione anti-Legionella di ASL Bari
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.