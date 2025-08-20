“La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato

"La fest' d' San Catall'" di Mimmo Lastella

Di seguito pubblichiamo la poesia in vernacolo coratino, con relativa traduzione, dedel concittadino. I suoi versi raccontano la tradizione e trasmettono l'allegria delle famiglie di celebrare il nostro Patrono. Si tratta di un contributo apprezzabile che racchiude l'essenza folcloristica dei festeggiamenti di fine agosto.C' fasc' call',c' fasc'call'!Mò ven la fest' d' San Catall'!Vaun' tanda gend atturn'' ò stradon', c' vait' la procession' e c' fasc' n' sacc' d' confusion'San Catall' ven vers' la fin' d'agust', quan ù zappataur' mett' r' manc' ò fust' e accogh' aminue dulc' e amar' e la massar' secc' r' fic' pr'cin' long' e scorz' amar'!Tanda tiemb fa, l'aggend' apprfettaine p' scirs' a fa n' ball', sciamaninn'! al' local' d' mba Innar' e mba Catall'.P' strad' "chiangit' criatur!", d'ciaie Serafin', acchessi mammà v'accatt' ù gelatin"!Indand' 'r' fiemmn' appr'fttain' d' chessa dat' p' fars' la vesta scollate l masque faciain' a gar' ad accattars' scarp', custum' e gravattin',e dopp' c'i è ca avaia pagà a Tubbin'?E adach'ssì è ogne ann'! Jè n' fatt' r'gular''! Chessa festa patronal'.Quanto fa caldo, quanto fa caldo!Adesso, arriva la festa di San Cataldo!Va tanta gente intorno allo stradone (corso cittadino), chi vede la processione e chi fa un sacco di confusione.San Cataldo viene verso la fine di agosto, quando il contadino prepara le botti e raccoglie mandorle dolci e amare e la massaia secca i fichi picciolo lungo e buccia amara!Tanto tempo fa, proprio a san Cataldo la gente approfittava per andare a ballare, andiamo ai locali di compare Gennaro e compare Cataldo.Per strada "Piangete bambini", diceva Serafino, così mamma vi compra il gelatino.Le donne approfittavano di questa data, per farsi il vestito scollato e i maschi facevano a gara per comprarsi scarpe abito e cravattino,poi dopo chi doveva pagare Tobia? (pagare i debiti)E così è ogni anno un fatto regolare questa festa patronale.