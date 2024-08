Crisi asmatica, il soccorso tempestivo della guardia campestre di Corato salva una donna

Questa mattina una guardia del Consorzio Guardie Campestri Corato, di turno in servizio in Contrada Capricciosa, si è trovato davanti ad una richiesta di aiuto di soccorso da parte di un loro consorziato per la propria moglie.Avuta la chiamata sul cellulare da parte della persona loro utente, quest'ultima presa dal panico, dove richiedeva l'intervento di un'ambulanza.La guardia campestre giungeva tempestivamente sul posto, e valutando la situazione, ha telefonato al 118 riferendo che la persona da soccorrere era presa da unae che aveva necessariamente bisogno di un'ambulanza.La guardia campestre valutando anche che la villa era in aperta campagna, suggeriva ai soccorritori che li avrebbe atteso su Via Trani ingresso Via Capricciosa.Con tanta prontezza la guardia campestre in servizio accompagnava velocemente l'ambulanza e l'auto medica sul posto dell'abitazione dell'utente.Un forte ringraziamento và alla guardia campestre che con coraggio e prontezza ha portato a termine una richiesta di aiuto soccorso sanitario.