Riordino del servizio 118, cosa rischia Corato?

Le rassicurazioni fornite a diversi livelli - e la concomitanza con la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre - inducono a ritenere, ragionevolmente, che lo schema approvato dalla Giunta regionale pugliese lo scorso 27 luglio non produrrà i suoi effetti nell'immediato. L'assetto del servizio emergenza/urgenza 118, in ogni caso, è stato modificato seppure in modalità "temporanea" e, secondo quanto contenuto nel documento, «a seguito della carenza di medici in organico» in quanto laQuali sono, comunque, le determinazioni assunte dalla Regione in merito alla copertura sul? È doveroso partire dal presupposto che, sul piano operativo, la città fa parte della zona 7 di competenza dell'Asl Bari, insieme a Ruvo di Puglia, Terlizzi, Giovinazzo e Molfetta. Il comparto ha, nel complesso, una dotazione attuale die di due automediche, rispettivamente su Terlizzi e Giovinazzo. I medici in servizio, in base alla previsione di pianta organica, dovrebbero essere 10 ma la fotografia della situazione, al momento, è differente: sarebbero solo 5, infatti, i professionisti a disposizione del servizio 118 nella zona 7.La proposta di modifica, tenendo conto delle ristrettezze di organico, prevede il mantenimento delle due automediche a Giovinazzo e Terlizzi declassandoL'allarme, più in generale, è stato lanciato dal bitontino, già consigliere regionale: «Nell'le ambulanze(con medico a bordo),mentre le(solo con infermiere), penalizzando in particolare le città di» ha commentato.«È inutile che la Regione ci prenda in giro scrivendo che è un provvedimento temporaneo fino ad ottobre, perché il rischio reale è il. Tra l'altro, guarda caso, queste decisioni arrivano vigliaccamente ad agosto, quando è più difficile scoprire quello che accade» ha sottolineato Damascelli. È legittimo, perciò, domandarsi cosa rischi Corato: non poter disporre di un medico a bordo dell'ambulanza in una postazione corrispondente ad un ospedale di primo livello sarebbe un grosso controsenso.