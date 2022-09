Nervi tesissimi, in via Matteo Renato Imbriani a Corato, nel corso della mattinata di mercoledì 28 settembre. Un episodio avvenuto all'interno di un bar ha sconvolto la tranquilla routine quotidiana: in base a quanto ricostruito, anche attraverso le testimonianze delle persone che hanno assistito attonite all'evolversi dei fatti, un individuo si sarebbe scagliato contro uno dei dipendenti del locale.L'uomo, visibilmente alterato, avrebbe danneggiato alcuni oggetti e tentato di aggredire il barista brandendo una scopa. Il lavoratore è stato colpito e ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, anche gli agenti della Polizia di Stato, ai quali è affidato il compito di ricostruire quanto avvenuto.