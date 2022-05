Malore stronca 65enne autista di pullman a Castel del Monte

Un malore ha causato il decesso, nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio, di un autista 65enne di un pullman giunto a Castel del Monte. La tragedia si è consumata in un ristorante della zona poco prima delle ore 13. L'uomo era il conducente di un autobus di turisti leccesi giunti in gita al maniero federiciano.Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre ai componenti di un'équipe sanitaria del 118 giunta dopo 20 minuti da Andria, anche i Carabinieri che si sono occupati di redigere il verbale dell'avvenuto decesso, sulla base dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale della Asl Bt.Così come avvenuto lo scorso 1° maggio, quando un ragazzino cadde da un muretto per sfuggire da un cane randagio, si è riproposto nuovamente il problema della mancanza di un presidio di primo soccorso - specie durante il periodo estivo - per il monumento più visitato della Puglia.