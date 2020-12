Natale per Tutti, dalla Croce Rossa doni e giochi per i bambini di Corato

Terminata la consegna dei doni da parte dei volontari della Croce Rossa di Molfetta con l'iniziativa "Natale per tutti", il resoconto dell'esperienza di solidarietà."Siamo alle battute finali del 2020: mancano pochi giorni. È stato anno che ha modificato il nostro stile di vita, la socialità e che ha visto i nostri volontari impegnati a supporto della popolazione e di coloro che, a causa della pandemia da Covid-19, si sono riscoperti più fragili e vulnerabili di prima. Per questo motivo, non potevamo rimanere inermi: dovevamo portare, nelle case di tali persone un pizzico di serenità in più.Non ci siamo persi d'animo ed abbiamo "ridimensionato" il nostro progetto! La risposta dei cittadini alla nostra chiamata è stata oltre ogni aspettativa. A conclusione del censimento abbiamo contato oltre 3000 giochi e questo ha permesso di raggiungere circa 700 bambini nei comuni di Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.Le consegne sono avvenute nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e rispettando i principi di sicurezza imposti, per noi volontari e per le famiglie da noi assistite. Approfittiamo per ringraziare chi ha reso possibile tutto questo e che ha mostrato una sensibilità che in questo periodo riscalda i cuori e l'animo.Un ringraziamento particolare va all'Amministrazione comunale di Corato per la vicinanza mostrata, a tutti i cittadini, agli oltre 25 esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, che non smetteremo mai di ringraziare per la disponibilità, al Rotaract Club di Molfetta per il supporto logistico fornito, al Consorzio Metropolis per le preziose donazioni effettuate, e alle realtà sociali del territorio quali la Cooperativa Shalom, il Social Market Solidale, l'Emporio Solidale Legami, la Caritas diocesana, ed anche al gruppo Scout Molfetta 1, Duomo di Molfetta che ha donato decine di giochi.Credevamo di poter fare poco in questo Natale 2020, invece abbiamo fatto ancora di più grazie a tutti i cittadini che hanno trasformato solidarietà e generosità in azioni concrete partecipando alla nostra iniziativa! Noi continuiamo ad esserci Ovunque per Chiunque anche grazie a voi il nostro slogan si riempie di significato oltre l'immaginario: Un Italia che Aiuta, concretamente! Buon Natale dai volontari di Croce Rossa Italiana del comitato di Molfetta".