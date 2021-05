Giornata Mondiale della Croce Rossa, esposta bandiera da Palazzo di Città

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa che si celebra l'8 maggio, anniversario della nascita del fondatore del Movimento Henri Dunant, il comune di Corato esporrà a Palazzo di Città la bandiera della Croce Rossa.La bandiera, consegnata questa mattina dal Presidente della CRI di Molfetta, Giovanni Spagnoletta, sarà esposta sul balcone del Palazzo di Città che si affaccia in Piazza Cesare Battisti dal 4 al 10 maggio 2021 quale segno tangibile che sottolinea il ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri."L'anno trascorso e quello presente sono il 'Tempo della Gentilezza' e dell'azione- scrivono in una nota congiunta il Presidente Nazionale CRI Francesco Rocca e il Presidente ANCI Antonio Decaro - Lo si dimostra con il lavoro di migliaia di volontari che, ogni giorno, scelgono di mettere a rischio la loro vita per un bene più grande, quello della comunità".Il Sindaco e l'Amministrazione comunale hanno accolto favorevolmente l'invito di Croce Rossa, segno del legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce Rossa Italiana ed i Comuni uniti nelle attività di vicinanza ai più vulnerabili.