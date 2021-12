La Croce Rossa dona regali ai bambini svantaggiati

Nei giorni scorsi si è concluso il progetto "CRI per TUTTI", promosso dal Comitato di Molfetta della Croce Rossa Italiana e patrocinato dal Comune di Corato.Il progetto, svoltosi da settembre a dicembre 2021, prevedeva: una prima fase di raccolta ed igienizzazione di materiale scolastico e di giocattoli nuovi ed usati; una seconda fase di distribuzione dei doni ai bambini che vivono senza genitori nelle Comunità per minori della Città di Corato oppure che vivono in famiglie con difficoltà economiche.Per la raccolta dei doni, la cittadinanza ha potuto contribuire attraverso 6 punti raccolta: tre scuole (I.C. Tattoli – De Gasperi, I.S.S. l'Oriani – Tandoi, l'I.C. Cifarelli – Santarella) e tre cartolibrerie.Per la consegna degli oltre 260 doni raccolti, i 45 volontari della Croce Rossa Italiana di Corato e Molfetta si sono avvalsi della collaborazione di altre organizzazioni: la CARITAS cittadina, il Centro Aperto Diamoci Una Mano, il Corato Open Space, Re-Animator Cabaret."Quattro mesi di lavoro, 14 organizzazioni e oltre 50 volontari coinvolti. Anche questo Natale diventa occasione per moltiplicare la solidarietà in Città. Nessun bambino dovrebbe restare senza regali durante il periodo Natalizio." - dichiara l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario.