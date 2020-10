Croce Rossa Italiana, aperte le iscrizioni i futuri volontari

Presso il Comitato di Molfetta sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana.Durante il lockdown, e ancora oggi, i volontari appartenenti ai comuni di Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato, sono stati fortemente impegnati affinchè tutta la popolazione avesse il supporto necessario, sia sanitario che di inclusione sociale, per rispondere alle esigenze delle persone più vulnerabili.Per accrescere ulteriormente i nostri servizi in favore della popolazione, il Comitato CRI di Molfetta ha aperto le iscrizioni per il corso di formazione per diventare volontari. Il corso è rivolto a tutti a partire dal 14° anno di età e – ove seguito integralmente – rilascia il certificato europeo di Primo Soccorso ("European First Aid Certificate"), in linea con gli standard contenuti nelle "International First Aid and Resuscitation Guidelines" della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e riconosciuto all'interno del Movimento Internazionale.Il corso corrisponde al livello 1 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Il corso, che avrà inizio il 24 ottobre, sarà preceduto da un incontro di presentazione che si terrà il giorno 17/10 a cui è possibile iscriversi tramite il presente link al form Le lezioni si terranno nel fine settimana per un totale di 26 ore e si alterneranno momenti di trasmissione frontale (la sede è in via di definizione e verrà comunicata quanto prima), di metodologie interattiva e di esercitazioni pratiche. Se volete entrare a far parte della grande famiglia della CRI contattateci e vi forniremo ogni informazione utile.Per partecipare direttamente al corso registratevi sul sito https://gaia.cri.it/ dal proprio profilo personale si potrà iscriversi al Corso del Comitato di Molfetta selezionandolo alla voce Formazione/Elenco Corsi.