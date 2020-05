Dal 9 maggio riapre il mercato alimentare. Ecco come accedere

Il Commissario straordinario informa la cittadinanza che sabato 9 maggio 2020 riaprirà il mercato settimanale esclusivamente per la vendita di generi alimentari, come da disposizioni impartite con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.Al fine di consentire l'accesso al mercato in totale sicurezza, sono state predisposte idonee misure approvate in data 30 aprile 2020 dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile e condivise dalle Associazioni di Categoria (Confesercenti – Associazione Imprenditori Corato – Confartigianato) che questa mattina hanno preso parte ad una riunione presso la Sala consiliare del Comune di Corato.In particolare si riferisce che l'area interessata alla vendita sarà opportunamente transennata e saranno predisposti due varchi, entrambi presidiati, uno per l'ingresso da Via San Silvestro ed uno per l'uscita su Via Santa Maria Kovalska. L'accesso sarà contingentato e potranno sostare non più di due persone per ogni banco di vendita garantendo la distanza interpersonale di un metroa tal fine è statapredispostaidonea segnaletica. Anche all'esterno dell'area saranno poste della linee di distanziamento per disciplinare l'attesa su Via San Silvestro che, per l'occasione, sarà chiusa al traffico. Naturalmente sia i commercianti che gli avventori dovranno fare uso di mascherina e guanti.Inoltre, in via sperimentale, sono state individuate le seguenti aree su cui potranno effettuare una sosta prolungata, nelle sole ore antimeridiane, i titolari di autorizzazione al commercio al dettaglio in forma itinerante di generi alimentari, residenti nel Comune di Corato:– area prospicente la complanare della S.P. 231 (attuale sede del mercato settimanale – settore non alimentare) dal lunedì al venerdì. Nella giornata del sabato, stante la concomitanza con l'apertura del mercato settimanale per i soli generi alimentari, sarà utilizzata la rientranza della medesima strada nei pressi della struttura "Dopo di noi" (area adiacente la scuola M. R. Imbriani;– prima rientranza dopo l'incrocio con Via Sant'Elia e nella rientranza nei pressi dello Stadio;–lato Via Gravina;Nel corso della riunione odierna con le Associazioni di categoria è stato affrontato anche il tema della riapertura totale del mercato settimanale, attualmente ancora vietato, e sono allo studio varie ipotesi affinchè anche tale attività si svolga in condizioni di assoluta sicurezza.