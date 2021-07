Dalle vibrazioni sensoriali alla sensualità in musica con Carmen Souza

9 foto Gustojazz - Carmen Souza

Sapori e odori della nostra terra e della nostra storica tradizione contadina che deve al frutto dei secolari testimoni del tempo, gli ulivi, il più prezioso dei suoi tesori: l'aromatico oro verde dell'olio extravergine d'oliva "Cultivar Coratina". Insieme al vino, inebriante e fruttato, altro simbolo principe della nostra cultura in uno "Street Food & Wine Experience: l'olio d'oliva": un percorso e un racconto alla scoperta dei segreti della produzione di eccellenza del nostro territorio.Un viaggio sensoriale per le papille gustative, con le degustazioni dei prodotti tipici locali, reso poi armonico dalla musica. Se per i più piccini il maestro Cesare Pastanella ha ideato i laboratori musicali "PlayJazz", Piazza Abbazia si è trasformata nella cassa di risonanza della musicalità semplice e vivace del jazz di Carmen Souza.Accompagnata da Theo Pascal (basso elettrico e contrabbasso), e Marcos Alves (batteria e percussioni) la cantante portoghese ha presentato il suo album The Silver Messengers, coinvolgendo il pubblico con la sensualità e la leggerezza della sua musica che esprime le sue radici capoverdiane.Fra il jazz e il soul, con toni esotici e vibranti, nel suo dialetto creolo nativo Carmen Souza canta con delicatezza e limpidità un inno alla vita e alla musica. Parola d'ordine della serata: brio. e una gioia di vivere e condividere chiaramente percettibile anche fra il nutrito pubblico e nell'atmosfera distesa di serenità in questa prima serata della terza edizione del Festival GustoJazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, diretto da Alberto La Monica e promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche".Un appuntamento esclusivo che si caratterizza come il primo grande momento culturale di svago e comunità dopo un lungo periodo di distanze e silenzi.