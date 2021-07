39 foto "Dare", il dono in musica ed energia di Mario Biondi per Corato Giuseppe Di Bisceglie

Grande successo ed entusiasmo di pubblico per l'attesissimo concerto di Mario Biondi in occasione della terza edizione del Festival GustoJazz, manifestazione con la direzione artistica di Alberto La Monica dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica che ha portato, a Corato dal 21 luglio all'1 agosto, alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, il Parco Comunale in Via Sant'Elia, ha accolto l'artista catanese dalla voce calda e dal tipico timbro black che lo accomunano a Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White.Dopo importanti collaborazioni e numerosi progetti musicali inanellati negli anni e 12 album all'attivo, ieri sera Mario Biondi ha presentato a Corato il suo ultimo album "Dare", pubblicato il 29 gennaio 2021 con cui l'artista festeggia i suoi 50 anni tra atmosfere degli esordi e nuovi suoni sempre all'insegna della qualità.Un titolo emblematico che indica il gesto del dono ma che si presta anche ad una interpretazione inglese della parola "dare" che significa "osare". E quello che Mario Biondi ha osato donare a Corato è la passione per la musica, la grande voglia e la gioia di tornare ed incontrare l'affetto del suo pubblico e fare musica dal vivo, esorcizzando il cupo periodo vissuto con la pandemia da coronavirus. Un desiderio che l'artista ha raccontato anche nell'intervista rilasciata al direttore Giuseppe Di Bisceglie prima dell'esibizione nella nostra città.Con la sua inconfondibile voce baritonale che ha abbracciato l'intera piazza, Biondi ha contagiato di energia il pubblico con alcuni dei tredici brani tratti dal suo ultimo album, che contiene dieci inediti e tre cover di successi internazionali, come una versione coraggiosa di "Strangers in the night" di Frank Sinatra e collaborazioni con grandi artisti e musicisti internazionali per un dono dalle sonorità intense e travolgenti, con peculiari inflessioni musicali diverse.Incanto per Corato il sound pulsante e moderno, dalle ballad jazz alla sua anima soul e funk, del crooner siciliano, fra nuovi progetti musicali e grandi successi come "This is what you are" e una sorpresa: un omaggio a Lucio Battisti con un coinvolgente arrangiamento di "Prendila così".