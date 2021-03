Deroga Fondi PSR, Piarulli: «Ottimo risultato, la Regione non perda l'opportunità»

«Adesso è ufficiale: la Regione Puglia non perderà i fondi europei per lo sviluppo rurale». Lo fa sapere la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, richiamando e rilanciando l'iniziativa in tal senso dei parlamentari europei pentastellati, solleciti anche da quelli italiani e, segnatamente, dalla senatrice Piarulli, espressione di un territorio che ha al centro i bisogni dell'agricoltura.Nei giorni scorsi la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, aveva risposto ad una loro lettera rassicurando sul fatto che la commissione avrebbe preso in considerazione una ulteriore proroga per la Regione Puglia: così è stato, perché la presidente Von der Leyen ha mantenuto l'impegno preso.«La nostra iniziativa seguiva l'appello di Coldiretti Puglia - spiega Piarulli -, affinché nessun centesimo dei fondi europei fosse sprecato. Ora tocca al governo pugliese sfruttare questa deroga fino in fondo, per riuscire velocemente ad assorbire i fondi, rispettando le sentenze del Tar e provvedendo in tempi brevi a risolvere la situazione. La Commissione ha posto vincoli chiari per risolvere una volta per tutte una questione strutturale rispetto alla programmazione passata, e adesso sarà nostra e mia cura tallonare l'esecutivo regionale affinché attivi tutte le azioni possibile per portare a casa i fondi previsti, così da dare una grossa boccata d'ossigeno ad un comparto da tempo in grave difficoltà».